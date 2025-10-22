HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

RAID

Badajoz acoge la Copa del Rey y el Nacional

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Badajoz será este fin de semana el centro neurálgico del raid al concentrarse dos competiciones de máximo nivel en lo que se convertirá en un auténtico festival de Endurance. El Club El Corzo acogerá el sábado 25 de octubre la Copa del Rey 2025 y el domingo tendrá lugar en la Sociedad Hípica Lebrera el Campeonato de España de Raid 2025 en las categorías amateur y veteranos. Durante dos días se darán cita en Badajoz los mejores jinetes y amazonas de España y de varios países europeos.

