Ayala y Marín logran el bronce en Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Eduardo Ayala, del Stabia de Mérida, y Antonio Marín, del Récord de Badajoz, conseguían la medalla de bronce en el Torneo Europeo de Kata celebrado en Madrid. Los dos expertos en Nage-No-Kata, actuales terceros de Europa, fueron segundos en la fase preliminar y se hicieron con el tercer puesto, solo superados por los italianos Collini y Rondinini, vigentes campeones de Europa, y los vascos Saralegui y Reguillaga.