Atleti-La Cruz Villanovense y Dioce-Real Madrid protagonizan la jornada

La cuarta jornada en el grupo 5 de la División de Honor Juvenil llega marcada por la necesidad urgente de los equipos extremeños. Tras ... tres fechas disputadas y un total de nueve encuentros, ni la Cruz Villanovense, ni el Badajoz, ni el Diocesano han logrado todavía una victoria. Apenas hay dos empates, uno de los villanos y otro del conjunto pacense. Los tres se encuentran en puestos de descenso y buscan un golpe de efecto este fin de semana.

La jornada arranca hoy a las siete de la tarde con la visita de La Cruz Villanovense al Atlético de Madrid. Sobre el papel, un reto mayúsculo para los extremeños, aunque el conjunto rojiblanco tampoco ha comenzado con la fiabilidad que se esperaba: solo ha sumado una victoria en tres partidos y llega tras perder frente al Leganés. La Cruz Villanovense quiere dar la sorpresa y romper su mala racha.

El domingo será turno del Badajoz y el Diocesano. A las doce de la mañana, los blanquinegros visitan al Burgos en un duelo directo por la permanencia. Ambos equipos tienen un solo punto, por lo que la cita se presenta como una oportunidad de oro para que los blanquinegros salgan del pozo y sumen su primera victoria.

La jornada se cerrará el domingo a las cinco de la tarde con el partido más complicado: el Diocesano frente al Real Madrid. El equipo cacereño, colista, tratará de frenar al líder imbatido, que acumula pleno de triunfos y ha demostrado un potencial demoledor, si bien tuvo que sufrir la semana pasada frente al Unionistas (2-1). Será una prueba de fuego para los de Cáceres, que necesitan empezar a puntuar cuanto antes.