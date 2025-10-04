HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Badajoz visita este domingo el campo del Burgos. ÁNGEL MÁRQUEZ
DIVISIÓN DE HONOR

Atleti-La Cruz Villanovense y Dioce-Real Madrid protagonizan la jornada

Los tres equipos extremeños se encuentran en puestos de descenso y todavía no han ganado tras tres jornadas

Redacción

BADAJOZ.

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La cuarta jornada en el grupo 5 de la División de Honor Juvenil llega marcada por la necesidad urgente de los equipos extremeños. Tras ... tres fechas disputadas y un total de nueve encuentros, ni la Cruz Villanovense, ni el Badajoz, ni el Diocesano han logrado todavía una victoria. Apenas hay dos empates, uno de los villanos y otro del conjunto pacense. Los tres se encuentran en puestos de descenso y buscan un golpe de efecto este fin de semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  2. 2 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  3. 3 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  4. 4 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  5. 5 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz
  6. 6

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  7. 7

    Los médicos extremeños, en huelga: «Las jornadas laborales son sangrantes»
  8. 8 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  9. 9

    Los exámenes de las oposiciones de la Junta se celebrarán en el primer semestre de 2026
  10. 10 Un hombre de 43 años eleva a 22 los casos de fiebre del Nilo en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Atleti-La Cruz Villanovense y Dioce-Real Madrid protagonizan la jornada

Atleti-La Cruz Villanovense y Dioce-Real Madrid protagonizan la jornada