HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
VOLEIBOL / SF2

El Arroyo recibe a un Torrelavega que ha empezado con buen pie sumando dos victorias

Redacción

BADAJOZ.

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Extremadura Arroyo afronta hoy, a partir de las 19.00 horas, en el Pabellón Municipal arroyano, el partido correspondiente a la tercera jornada ... del grupo A de Superliga Femenina 2 que le enfrentará al CV Torrelavega. Un rival que llega a esta cita después de haber sumado dos triunfos en este comienzo de competición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El angustioso traslado al hospital de Mérida del vecino de la calle Panaderos
  2. 2 Extremadura registra un nuevo temblor
  3. 3 Tubasa actualiza su plano de líneas: comprueba si ha cambiado tu recorrido habitual
  4. 4

    Hacienda solicita de forma masiva información de sus ingresos a las comunidades de vecinos
  5. 5 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  6. 6 La Aemet prevé la llegada de la lluvia a Extremadura por el paso de varios frentes atlánticos
  7. 7

    La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»
  8. 8

    El Casino, Maná y Emeté ganan los premios a los mejores desayunos de Badajoz
  9. 9 El detenido por atropellar a su pareja en La Codosera afirma que no tuvo intención de matarla
  10. 10 Muere un piloto portugués a dos kilómetros de la meta en la última etapa del Rally de Marruecos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Arroyo recibe a un Torrelavega que ha empezado con buen pie sumando dos victorias