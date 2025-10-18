El Arroyo recibe a un Torrelavega que ha empezado con buen pie sumando dos victorias

El Extremadura Arroyo afronta hoy, a partir de las 19.00 horas, en el Pabellón Municipal arroyano, el partido correspondiente a la tercera jornada ... del grupo A de Superliga Femenina 2 que le enfrentará al CV Torrelavega. Un rival que llega a esta cita después de haber sumado dos triunfos en este comienzo de competición.

El conjunto extremeño, tras la clara derrota cosechada la pasada jornada en la cancha del Zalaeta, se ha entrenado con normalidad con el objetivo de mejorar el rendimiento y seguir avanzando en asimilar los nuevos sistemas de juego.

En cuanto al adversario, el técnico extremeño, Pablo Alonso, afirmó en la previa del encuentro que la formación cántabra ha conformado un plantel «para estar arriba en la clasificación».

Entre sus jugadoras, Alonso pondera la aportación de la opuesta Lydia Alonso, de la punta Laila Romero y de la colocadora Ana María Badje.

«Confío en que seamos capaces de cortar su racha de resultados y de poder obsequiar a nuestra afición con un gran partido y una victoria», concluye el técnico de la escuadra de Arroyo de la Luz.