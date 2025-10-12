El Arroyo no puede con el mejor juego del Zalaeta

Redacción BADAJOZ. Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Extremadura Arroyo cayó este sábado con claridad ante el Club Instituto Zalaeta por 3-0 (25-11, 25-16 y 25-23), en un encuentro en el que el equipo extremeño demostró alguna expectativa de poder disputar el resultado final en el tercer set. En el apartado anotador, destacaron en el bando cacereño Laura Lozoya (6), así como Desirée Castaño y Carol Afán (ambas con 5), mientras en el cuadro local sus máximas anotadoras fueron Andrea Rivas (12), Alba Quirós, Carla Herrero e Inés Rivas (las tres con 8).

El partido comenzó con un marcador igualado, hasta que tras el empate a cinco, el conjunto gallego logró un parcial de 9-1 que dinamitó la manga, hasta el 25-11 final. En el segundo set el guion fue similar, aunque la escuadra arroyana mostró un poco más de confianza en su juego, que no le impidió volver a perder por 25-16. En el tercer parcial el Arroyo tuvo una catarsis y llevó la iniciativa en el electrónico hasta en el 20-21, momento en el que Zalaeta primero igualó el set y más tarde se lo adjudicó por 25-23.