HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Alonso sigue el juego. N. B.
VOLEIBOL / SF2

El Arroyo no puede con el mejor juego del Zalaeta

El conjunto gallego se mostró muy superior durante todo el choque y se adjudicó el triunfo con un claro 3-0

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Extremadura Arroyo cayó este sábado con claridad ante el Club Instituto Zalaeta por 3-0 (25-11, 25-16 y 25-23), en un encuentro en el que el equipo extremeño demostró alguna expectativa de poder disputar el resultado final en el tercer set. En el apartado anotador, destacaron en el bando cacereño Laura Lozoya (6), así como Desirée Castaño y Carol Afán (ambas con 5), mientras en el cuadro local sus máximas anotadoras fueron Andrea Rivas (12), Alba Quirós, Carla Herrero e Inés Rivas (las tres con 8).

El partido comenzó con un marcador igualado, hasta que tras el empate a cinco, el conjunto gallego logró un parcial de 9-1 que dinamitó la manga, hasta el 25-11 final. En el segundo set el guion fue similar, aunque la escuadra arroyana mostró un poco más de confianza en su juego, que no le impidió volver a perder por 25-16. En el tercer parcial el Arroyo tuvo una catarsis y llevó la iniciativa en el electrónico hasta en el 20-21, momento en el que Zalaeta primero igualó el set y más tarde se lo adjudicó por 25-23.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere tras una salida de vía en la EX-338, a la altura de Cristina
  2. 2 Cáceres vive su boda del año con presencia de la alta sociedad
  3. 3

    Detectan la presencia de mosquito tigre en seis municipios extremeños
  4. 4

    La Junta defiende que su subida de 80 euros al mes sitúa a los docentes en la media nacional
  5. 5 Herido grave tras una caída mientras cogía aceitunas en Almendralejo
  6. 6 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  7. 7 Los bomberos sofocan un incendio de pastos en Badajoz
  8. 8

    El PSOE se pone a favor de la tauromaquia por lo que representa para la dehesa
  9. 9 Un afortunado del sorteo de La Primitiva gana 1,2 millones de euros este sábado
  10. 10 José Antonio Luceño: «Mi padre vivía como pensaba»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Arroyo no puede con el mejor juego del Zalaeta

El Arroyo no puede con el mejor juego del Zalaeta