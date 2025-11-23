El Arroyo pelea, pero no puede con el líder

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Extremadura Arroyo plantó cara este sábado al Cuesta Piedra, con un primer set de lujo, sobre todo teniendo en cuenta de dónde viene el equipo extremeño (seis derrotas consecutivas, ahora siete), pero terminó cediendo ante el intratable líder por 0-3 (21-25, 11-25 y 16-25). La brasileña Sara Gabrielly fue una jornada más la máxima anotadora del cuadro extremeño con 9 puntos, por delante de Brenda Arango (7), Laura Lozoya y Carol Afán, ambas con cuatro. En el conjunto tinerfeño destacaron en este apartado Carolina Fernández (12), Lucy Ifoma (9) y Carolina Polanis y Lisbeth Arredondo (ambas con 6). La próxima semana, el equipo de Pablo Alonso visita al Arona.