¿Qué ha pasado este sábado, 4 de octubre, en Extremadura?
VOLEIBOL

El Arroyo logra una cómoda victoria ante el Ourense en su debut en casa

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

El Extremadura Arroyo debutó en Superliga Femenina 2 con una cómoda victoria por 3-0 (25-23, 25-14 y 25-11), en un partido que estuvo condicionado por la lesión que sufrió la opuesta del cuadro gallego, Paula Colmenárez, en el transcurso del primer set, cuando el marcador reflejaba empate a 23. Tras la lesión en el tobillo derecho de Colmenárez, la escuadra arroyana se mostró superior a su rival en todos los aspectos de juego hasta finiquitar el encuentro por un claro 3-0.

En el apartado anotador destacó la actuación de la capitana local Desirée Castaño con 11 puntos, por delante de Juana Giardini y Carol Afán (ambas con 9) y Laura Lozoya (8).

El partido comenzó de forma muy disputada hasta que el equipo extremeño logró una renta de cuatro puntos que no supo administrar hasta la victoria parcial.

