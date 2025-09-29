El Arroyo espera ya el inicio de la Superliga 2

R. H. Badajoz Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:02 | Actualizado 12:45h. Comenta Compartir

El Extremadura Arroyo espera ya su inminente debut liguero de este sábado 4 de octubre, en su propia cancha, ante el Aceites Abril Voleyourense, tras finalizar este fin de semana el calendario de pretemporada con sendas derrotas ante el VP Madrid (3-1) y el Licenciados Reunidos (3-2), esta última en el Torneo Élite Diputaciones.

El técnico del club extremeño, Pablo Alonso, no concede demasiada importancia al hecho de perder los dos últimos encuentros de preparación, «ya que principalmente el equipo los ha afrontado bajo el prisma de hacer muchas pruebas, en diferentes aspectos de juego». «Hemos realizado -añadía- múltiples ensayos en juego, para ver en qué estábamos mejor y en qué peor, con lo que el resultado es casi lo de menos».

Por otra parte, la directiva de la entidad arroyana confía en que este miércoles se una a la disciplina del equipo la receptora brasileña Sara Gabrielly, tras haberse solucionado definitivamente todos los trámites burocráticos que impedían su viaje a España.

