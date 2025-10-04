HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

VOLEIBOL

El Arroyo debuta ante el Ourense ya con Gabrielly

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Extremadura Arroyo recibe este sábado (19.00 horas) en el municipal arroyano al Aceites Abril Voleyourense en el estreno de la Superliga 2 Femenina. ... El equipo de Pablo Alonso alza el telón de la nueva temporada ya con su plantilla al completo después de que este viernes llegara al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas la jugadora brasileña Sara Gabrielly. En relación al adversario, el técnico arroyano señaló que «nos enfrentaremos a un equipo recién ascendido, con muchas ganas de competir en la nueva categoría». Alonso apuntaba que la formación gallega mantiene el bloque con el que logró el ascenso hace unos meses, «en el que destacan algunas de sus jugadoras por su experiencia y recursos técnicos».

hoy El Arroyo debuta ante el Ourense ya con Gabrielly