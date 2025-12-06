El Arroyo busca su resurgir ante el Madrid
Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00
El Extremadura Arroyo recibe al VP Madrid (18.00 horas) en un partido con el que quiere que sea su punto de inflexión para comenzar ... su particular remontada, tras sufrir ocho derrotas consecutivas. Respecto del adversario, el técnico del conjunto extremeño, Pablo Alonso señala que «nos encontraremos contra un equipo que viene en una dinámica muy positiva».
