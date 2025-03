Álvaro Martín: «Hemos hecho historia para el atletismo español»

Manuel García Badajoz Jueves, 24 de agosto 2023, 11:34 | Actualizado 19:42h. Comenta Compartir

Instantes después de certificar su hazaña, Álvaro Martín analizaba para TVE una carrera agónica y muy batallada en la que ha tenido que apretar los ... dientes para volver a hacerse con la victoria. «Lo he pasado mal, pero ha sido más una cuestión psicológica de decir 'aguanta aquí a muerte, que si tenemos que llegar a meta en ambulancia, que nos recojan'». Se refirió además al momento clave, cuando quedaba algo más de un kilómetro y decidió intensificar su ritmo. «Cuando he visto que (Pintado) estaba sufriendo mucho he decidido hacer un ataque psicológico, porque yo iba muerto, era el último, no había más, he atacado muy fuerte y he intentado pelear para mantener la distancia, sufriendo mucho».

Noticia Relacionada Segundo baño de oro de Álvaro Martín en el Mundial En esa tesitura, la pugna ha sido encarnizada, «lo ha puesto muy duro, ha sido un honor, el anterior fue algo más fácil, pero este ha sido durísimo comparado con el otro». Respecto a María Pérez y su doblete, no se anduvo con rodeos, «hemos hecho historia para el atletismo español», destacando la importancia de una proeza que los encumbra como leyendas del deporte nacional. Ampliar Con la voz entrecortada y quebradiza por la emoción, el momento en el que se acordó de su gente apretó ese nudo en la garganta que le permitía el margen justo para agradecer el apoyo de su pueblo y de toda la región. Sin casi digerir todo lo acontecido, su ambición y competitividad le ponen el foco en su otra gran aspiración, unos Juegos Olímpicos de París 2024 que afronta como una reválida tras quedarse a un paso de las preseas en Tokio: «el año que viene la marcha española no quiere conformarse con otros tres cuartos puestos».

