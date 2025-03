Álvaro Martín entra en el Olimpo

No hay mejor forma de defender el deporte que amas que proclamarse campeón del Mundo regalando una exhibición de talento, resiliencia y perseverancia ante elementos ... disonantes como una suspensión de dos horas de una final, algo que dinamita los planes y el estado psicológico de cualquier deportista. Álvaro Martín lleva ya tiempo en una cruzada en favor de la marcha, que vive momentos de zozobra pues los dirigentes del atletismo y del Comité Olímpico Internacional la quieren eliminar de un plumazo de los Juegos. Tras una carrera espectacular con remontada incluida, Álvaro Martín Uriol se ha colgado el oro en los 20 kilómetros marcha del Campeonato del Mundo de Budapest, en cuya emblemática Plaza de los Héroes ha batido su propia marca y al resto de rivales del planeta, los temidos japoneses. Su gesta, la mayor del atletismo extremeño y el octavo título mundial de un español –cuatro de ellos en esta especialidad–, será recordada para siempre. Ya es eterna.

Era la primera prueba de la cita mundialista y la primera posibilidad de medalla para el combinado español y Martín la ha ejecutado con maestría tanto en lo físico, llegando a la recta final más fuerte que nunca, como en el aspecto mental, sobreponiéndose a una suspensión de dos horas por culpa de una fuerte tormenta en la capital húngara. Al final, marca personal con 1:17.32 y épica alcanzada con la segunda mejor marca española de la historia.

Esta vez no hubo ni rastro de los japoneses que privaron al extremeño de la medalla en los Juegos de Tokio relegándole al cuarto puesto, ya que la plata fue para el sueco Karlstrom, otro de la terna de favoritos, y el bronce para el brasileño Bonfim. Yamanishi, doble campeón del mundo, se hundió, mientras Martín creció conforme avanzaba en el recorrido. Alberto Amezcua fue 13º con 1:19:38 y Diego García, 39º con 1:25:12.

«Quiero reivindicar que lo importante es que el equipo puede hacer lo que he hecho yo. Hoy nos hemos reivindicado. Ha sido increíble. Imagínate cómo me puedo sentir, no tengo palabras para expresarme», indicaba emocionado Álvaro a la conclusión de la prueba a Teledeporte. Humilde como siempre, se acordó del resto del equipo: «Quiero resaltar que este oro no tiene un nombre individual sino que es del equipo español. Venimos de tres cuartos puestos en los Juegos y cuatro puestos de finalistas. Lo hacíamos muy bien en los Europeos pero siempre que llegaban los Mundiales nos quedábamos muy cerca. Hemos querido reivindicar que estamos ahí, que siempre estamos ahí. Hoy me ha tocado a mi, pero también le podía haber tocado a Diego o a Alberto. Es un día histórico para la marcha española y para el equipo español. Hemos empezado de la mejor manera y esperemos que con el reto del 35 lo cerremos mejor».

Los últimos kilómetros

Momento clave de la carrera fue el kilómetro 15, cuando el de Llerena, sexto, adelanta al japonés Ikeda para colocarse en una primera posición que sabría defender hasta la meta. En los parciales anteriores, pasó sexto el ecuador de la prueba, quinto en los primeros compases y tercero en el kilómetro cinco. En su preparación hizo hincapié en fortalecer los últimos kilómetros, que no le sucediera lo de Japón en el tramo final cuando los nipones sobrellevaron mucho mejor el exceso de humedad. En Budapest la historia fue diferente y el atleta llerenense entró en la historia. En 2022 renovó en Múnich el título de campeón de Europa conquistado en 2018 también en Alemania, en Berlín, pero ningún atleta de nuestra comunidad ha llegado tan alto. Javier Cienfuegos representaba junto a Martín Uriol los últimos intentos en los Mundiales y Juegos Olímpicos, pero sin escalar hasta el podio. El jueves, el campeón del Mundo de 20 kilómetros marcha tendrá ocasión de repetir gesta ya que dobla pruebas y será candidato en los 35 marcha del jueves.

Un oro que conlleva el premio del pasaporte directo para París 2024, donde el marchador del Capex acudirá como serio aspirante, como el mejor del mundo nada menos. Decía esta semana el otro extremeño en liza, David García Zurita, que era un honor competir junto a Álvaro y que seguro que en Hungría nos daría una gran alegría. La ha clavado David. El jovencísimo velocista criado en Badajoz sale a escena el sábado 26 en el relevo 4x400. Tal vez sea otro día histórico..