Álvaro Martín, campeón del mundo de 20 kilómetros marcha

«Esto es un gran éxito de la marcha española»

«Se me ha metido algo en el ojo», dijo el marchador extremeño nada más empezar sus declaraciones tras convertirse en campeón del mundo. En la meta, ante las cámaras de Teledeporte, Álvaro Martín era una persona completamente emocionada. «Es difícil creerlo, me he acordado de mi cuarta plaza en Juegos, pero es un gran momento. Sabíamos que podíamos hacer un poco más. Hoy me ha salido a mí, pero también quiero reivindicar que esto es un gran éxito, pero no individual, sino de la marcha española y es la mejor forma posible de abrir el Mundial para España», explicó Martín.

Respecto a la carrera, pese al retraso aseguró que «las condiciones han sido buenísimas para competir, de ahí las marcas que se han hecho, imaginate como me puedo sentir ahora», insistió el marchador al que este éxito le resarce de malos momentos como el cuarto puesto de los Juegos Olímpicos. «Notaba rabia porque tengo dos medallas en Europa, pero no me valía, no es lo mismo». Aunque antes, los 35 kilómetros marcha. «Lo hemos preparado y vamos a ir a por ello», afirmó.

El resto de la primera jornada mundialista dejó para el atletismo español la clasificación de Dani Arce para la final de los 3.000 metros obstáculos, así como las de Marta Pérez y Esther Guerrero para las semifinales de 1.500 metros, y la alavesa Tessy Ebosele y Fatima Diame para la final de longitud. Por contra, María Vicente se quedó a dos centímetros de pasar el corte y se tendrá que centrar en el triple.