VOLEIBOL / SM2

El CV Almendralejo vende cara su derrota ante uno de los favoritos al ascenso

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Grupo Egido Pinto llegaba al pabellón San Roque con la etiqueta de equipo favorito para luchar por el ascenso a la máxima categoría. En el primer encuentro ya pasó por encima del Michelín Mintonette Almería, al que no dio la más mínima opción de réplica. Con una plantilla muy reforzada y varios internacionales en sus filas, se antojaba un más que complicado inicio de competición para el CV Almendralejo, que no concurrió en la cita inaugural al quedar fijado en el calendario que era el primer equipo en descansar en el grupo C de Superliga Masculina 2.

Finalmente se cumplieron los pronósticos y el conjunto madrileño se impuso en la cancha del conjunto de Tierra de Barros (0-3), pero con más apuros de lo que se pudiera esperar en un principio. Los de Antonio Morán pelearon todos los parciales e hicieron sufrir a los visitantes durante muchas fases del encuentro. El ejemplo más paradigmático fue el primer set, que se alargó y terminó cayendo del lado del equipo de la capital de España por 26-28. Una tendencia que se repitió en los siguientes, con guarismos muy apretados, 22-25 y 23-25.

