El CV Almendralejo se va de vacío de Almería
Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00
El CV Almendralejo sumó en la tarde de ayer su segunda derrota consecutiva en el grupo C de Superliga Masculina 2. El conjunto extremeño volvió ... a pelear cada set, como ocurriera en el duelo inaugural ante el Pinto, pero de nuevo se fue de vacío de un encuentro en el que merecieron más. El bloque que dirige Antonio Morán perdió 3-0 frente los andaluces, con parciales muy ajustados (25-23/25-22/27-25).
