La plantilla del CV Almendralejo en su primer partido liguero. CVA
VOLEIBOL / SM2

El CV Almendralejo, a inaugurar su casillero

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El CV Almendralejo tratará de dar continuidad a las buenas sensaciones en su debut en el grupo C de Superliga Masculina 2 en su visita ... al Michelín Mintonette Almería. El conjunto que dirige Antonio Morán no pudo puntuar en su primer partido de la competición en el pabellón San Roque, pero peleó cada set y puso en apuros a un Pinto que es uno de los principales aspirantes a meterse en los playoffs para subir a la máxima categoría. El equipo extremeño afronta su primera salida en la tercera jornada, después de que le tocara descansar en la primera fecha del calendario. Los almendralejenses visitan este sábado, a las 19.00 horas, el Palacio de los Juegos Mediterráneos para medirse a un Almería que ha iniciado el curso con dos derrotas por 3-0.

