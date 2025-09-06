HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 6 de septiembre, en Extremadura?
Alberto Ginés. @depominoritario
Escalada

Alberto Ginés conquista la Copa del Mundo

El campeón olímpico cacereño se cuelga la plata en la última prueba celebrada en Eslovenia y logra su primer título de esta competición mundial

R. H.

Badajoz

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:17

Alberto Ginés sigue haciendo historia y alimenta un poco más su leyenda a pesar de contar solo con 22 años. El escalador cacereño añade su ... primer título en la Copa del Mundo de Dificultad a un brillante palmarés donde reluce el oro olímpico de los Juegos de Tokio 2020, además de una plata y dos bronces en los Europeos de 2019 en Edimburgo (dificultad) y 2022 en Múnich (dificultad y combinada).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros
  2. 2 Un nuevo local abre sus puertas en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz
  3. 3

    Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»
  4. 4 Muere un motorista de 20 años tras salirse de la vía en Valverde de Leganés
  5. 5

    El mayoral enviaba lejos al pastor para estar con su mujer
  6. 6 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  7. 7 Raquel Sánchez Silva no presentará el acto del Día de Extremadura por motivos de salud
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 Un hombre se presenta en un centro de salud de Mérida con dos heridas de bala
  10. 10

    La Junta denuncia por lo penal a las empresas que no optan a 242 rutas de transporte escolar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Alberto Ginés conquista la Copa del Mundo

Alberto Ginés conquista la Copa del Mundo