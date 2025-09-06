Alberto Ginés conquista la Copa del Mundo

Alberto Ginés sigue haciendo historia y alimenta un poco más su leyenda a pesar de contar solo con 22 años. El escalador cacereño añade su ... primer título en la Copa del Mundo de Dificultad a un brillante palmarés donde reluce el oro olímpico de los Juegos de Tokio 2020, además de una plata y dos bronces en los Europeos de 2019 en Edimburgo (dificultad) y 2022 en Múnich (dificultad y combinada).

Alberto Ginés conseguía la plata con 47+ en la última prueba celebrada en Koper (Eslovenia), solo superado por el japonés Sorato Anraku (48+) y por delante del británico Toby Roberts (46+). El campeón olímpico extremeño completa así un circuito de Copa del Mundo perfecto con pleno de medallas en las seis pruebas disputadas. Alberto Ginés ha subido al podio en todas sus participaciones del campeonato, siendo segundo en Chamonix (Francia) y Madrid y tercero en Wujiang (China), Bali (Indonesia) e Innsbruck (Austria). En Koper volvió a repetir la plata de sus dos últimas citas y aunque el oro se le ha resistido su regularidad le ha permitido liderar la general de la Copa del Mundo.

Yoshida abría fuego en la final con 45 puntos y el cacereño entraba en escena sabiendo que necesitaba superar la actuación del japonés para asegurarse el título de la general. Y así lo hizo para llegar hasta los 47+. Después Anraku firmó 48+ lo que impedía un triunfo redondo de Ginés al quedarse sin el ansiado oro.