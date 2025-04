Del adiós de Kroos al último baile de Nadal y Rudy

Dicen que las figuras deportivas mueren dos veces: la primera de ellas, cuando se retiran. Y este 2024 España se ha quedado huérfana de varios ... de los grandes ídolos que han decidido aparcar sus carreras. Algunos finales fueron impuestos por la sabia biología, otros por las múltiples lesiones, y los que menos, fueron inesperados por la despedida en un brillante momento. La mayoría de los deportistas de élite se pasan de fecha de caducidad como Rafael Nadal, icono de resiliencia, generador de energías y una leyenda irrepetible que dijo adiós al tenis profesional en un agridulce último baile en la Copa Davis de Málaga.

Siempre mereció la pena intentarlo una última vez para quien se ganó el cariño de millones de aficionados, gracias a una prestigio de deportista ejemplar y conducta intachable. Cerró el balear una etapa para poder iniciar otra, esa que le alejará de las pistas para siempre de la misma manera que hicieron en los últimos meses Sergio Rodríguez, Marc Gasol o Rudy Fernández, un trío magnífico que llegó a la élite de la NBA, y fueron los últimos supervivientes de la generación dorada el baloncesto español, aquella que tuvo como puntos más álgidos la conquista de los mundiales de 2006 y 2019.

El fin del 'Chachismo' ilustrado, la retirada del '33' con más historia de los Memphis Grizzlies y el último triple de la leyenda española con seis Juegos Olímpicos. Adiós a tres carreras de ensueño que durante dos décadas se llenaron de logros, y que deja a La 'Familia' con la difícil búsqueda de herederos, similar al rompecabezas del Real Madrid tras la huida de Toni Kroos, que dejó el fútbol en lo alto tras la Eurocopa, demostrando una personalidad fuera del molde en el moderno balompié mundial.

Siempre debe irse uno de los sitios cuando aún te pueden echar de menos, y así lo hizo el alemán que se despidió de los terrenos de juego cuando sus pases aún seguían llegando a su destino, alzando la Decimoquinta Copa de Europa con el Real Madrid y liderando a la Mannschaft en la Eurocopa de su país. Algo que hace que ahora el Bernabéu viva una época que mezcla la nostalgia con la admiración por lo que era capaz de hacer el metrónomo de Greifswald, pilar de los éxitos recientes del club blanco.

Retiradas muy significadas

El fútbol al más alto nivel es un mundo privilegiado a muchos niveles, sobre todo en lo económico, algo que no pueden decir otros muchos deportes, los cuales no logran esa protección social que adquiere el show del gol. Es el caso del adiós de Álvaro Martín, el marchador que hizo historia en París tras ser el primer español en lograr la triple corona: oro europeo, mundial y olímpico, tras el botín logrado en la Torre Eiffel. «Me despido con dolor y con tristeza», aseguró en su discurso de despedida de la vida atlética un tipo que no ha descuidado su formación, con estudios en Ciencias Políticas y Derecho. Una carrera corta, como quizás nunca hubiese imaginado como la de Javier Gómez Noya, el genio del triatlón que fue cinco veces campeón del mundo, plata olímpica en Londres y ganó una disputa al Consejo Superior de Deportes sobre los riesgos de su corazón en un deporte tan exigente.

Duro e inspirador como el juego de una Garbiñe Muguruza que dijo que no quería más jugar a la raqueta a los 30 años, y se marchó de las pistas como una tenista especial que se rigió siempre por un código propio. Un palmarés envidiable de la que fue reina del tenis planetario y primera 'Maestra' española, y donde lucen dos títulos del Grand Slam en Roland Garros y Wimbledon.

Todos campeones mundiales, europeos y medallistas olímpicos como Andrés Iniesta «de mi vida» y Jesús Navas, el niño de los ojos azules de Los Palacios. El artífice de bordar la estrella que luce en las camisetas de la selección española dijo adiós al fútbol a sus 40 años, tras un último periplo por el golfo Pérsico después de poner patas arriba a todo un país la noche del 11 de julio de 2010 con un gol que le hizo eterno ante Holanda en el Mundial de Sudáfrica. Leyenda como el capitán del Sevilla, que jugó cuatro campañas en el Manchester City, de 2013 a 2017, y que colgó las botas entre lágrimas, mermado por los dolores de cadera, tras ser campeón de Europa con España el pasado verano, y después de pulverizar récords hasta casi el día de su despedida, como el de ser el primer futbolista del mundo en ganar la triple corona con una camiseta nacional: Mundial, Eurocopa y Liga de Naciones.

Se va un año de tránsito deportivo en el que al tiempo que nacen nuevas estrellas se suceden homenajes y despedidas de los que hasta hace nada vivían en la notoriedad, como el futbolista navarro Raúl García, que dejó una huella imborrable en el Athletic de Bilbao con más de 350 partidos; Joan Cañellas o Viran Morros después de ser el alma de los 'Hispanos' del balonmano, el piragüista Cristian Toro, campeón olímpico en Río 2016 junto a Saul Cravitto; Melani Costa, referente de la natación española con tres Juegos Olímpicos a sus espaldas, o dos históricos ciclistas del pelotón nacional como Luis Ángel Maté o Gorka Izagirre.