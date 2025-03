Un 2023 con mucho swing para Campillo

Marco A. Rodríguez Badajoz Domingo, 21 de mayo 2023, 09:16 Comenta Compartir

Una vitrina de la sala de estar de la casa de Jorge Campillo guarda curiosos objetos y tesoros de sus títulos y participaciones en torneos ... por medio mundo. La última joya es el rinoceronte a modo de adorno cosechado en el Magical Open de Kenia, del cual recuerda que tuvo que facturarlo en el aeropuerto en el vuelo de regreso desde el país africano porque no pasaría el control de seguridad con el equipaje de mano. «Aquí lo tengo, pero no es el original, eh, el original tiene muchos años y los nombres de los vencedores debajo», dice. Entre esos ganadores, el gran Severiano Ballesteros, cuando aquella vetusta competición respondía al nombre de 'Safari'. «Siempre fue mi ídolo golfístico, un honor compartir palmarés con 'Seve', eso es buena señal», subraya. Otra muesca en su cinturón es la daga lograda cuando ganó en Marruecos el Trofeo Hassan II. «Ojalá pueda montar un bazar», se ríe cuando le mencionamos esa palabra. O la concha de Corea, que era «demasiado grande y me la tuvieron que mandar, incluso tuve que pagar impuestos. La daga de Marruecos tenía alguna joya y me dieron un documento para que unos amigos la llevaran a Sevilla porque yo me iba a China. Fue un jaleo».

Ampliar Campillo se dispone a golpear en un torneo. @jcampillogolf Además de sus tres exóticos galardones, jalona la mencionada vitrina una copa como 'Jugador del Mes' (marzo), que comenta que acaba de recibirla y es prueba irrefutable de su mágico momento de forma. El golfista cacereño está cuajando un 2023 sensacional donde, junto al tercer trofeo de su carrera en el DP World Tour, nueva denominación del Circuito Europeo, fue capaz de encadenar cinco top 10 consecutivos, algo ni siquiera al alcance de los más ilustres de este deporte. Es la segunda vez que lo nombran el mejor del mes. La primera fue en abril de 2019. «No, no, desde luego que no es nada fácil. Es dificilísimo. Estoy muy contento. Se puede decir que es el mejor momento de mi carrera, sí. Estoy jugando muy bien y me noto joven todavía», analiza. Con 36 años, si fuera futbolista o tenista muchos querrían retirarlo, pero el golf no tiene ese componente tan físico y la veteranía es una poderosa arma. «Aquí la gente aguanta más, los hay más mucho más mayores que yo. Yo me notaba peor cuando empecé que ahora, la experiencia ayuda mucho». Su momento «Sigo haciendo lo mismo, entrenando lo mismo y con la misma gente. A veces las cosas salen mejor» Jorge Campillo Golfista Campillo argumenta que ya venía jugando sólido desde el año pasado, aunque no levantara títulos. En India ya estuvo a la altura (fue cuarto) y después en Kenia (campeón) salió todo bien y el campo era de sus preferidos para patear recto con el 'driver'. Una vez cogida la racha, a Japón (noveno) llegó con la inercia buena pese a que tuvo poco entrenamiento. En el Korea Championship (tercero) asegura que tuvo opciones de ganar pero que se le escapó. En Italia (octavo) volvió a jugar con consistencia para acumular cinco apariciones estelares en un mundo muy competitivo, donde se mide a cerca de 160 contrincantes y cualquiera pueda vencer. En su penúltima cita, Bélgica, no pasó el corte pese a terminar por debajo del par y esta semana voló a Inglaterra donde ha estado cerca de clasificarse para el Open USA. Hubiera sido la guinda del pastel. En la primera ronda estuvo entre los siete escogidos pero en la segunda hasta los 36 hoyos cometió fallos que le dejaron fuera. «Fue una pena, nunca he estado tan cerca y salí decepcionado por esos errores». Ir a un Major «Para ir a la Ryder tendría que ganar varios torneos hasta septiembre, eso es fácil decirlo por teléfono. En el British estoy al 90%» Jorge Campillo Golfista Preguntado sobre cuál es el motivo de estos magníficos resultados, explica que en realidad sigue trabajando y entrenando como siempre, que lo único que ha variado es un 'driver' nuevo aunque de la misma marca con el que afirma sentirse más cómodo, pero es un cambio poco rotundo como para razonar esta exitosa escalada. «Sigo haciendo lo mismo, entrenando lo mismo y con la misma gente. A veces las cosas salen mejor». Un 'Grande' al caer Dado su momento de forma, es lógico pensar que en cualquier instante puede estar en la lista de algún 'Major', un torneo de los importantes y exclusivos. Campillo cree que el que más tiene a tiro es el British Open y dice que le «sabe mal» que en el PGA que se está jugando ahora «hayan invitado a dos que están por debajo de mí en el ranking. Es injusto pero ha salido así. El Open Británico (julio) lo veo más asequible. Al 90% estoy dentro». Para ello, debe estar el 22 de junio entre los 20 primeros del DP World Tour. Ahora es octavo y primero entre los que no están clasificados ya por otra vía. Su sueño siempre fue Augusta, como define, «el más difícil de jugar y el más fácil de ganar». Son solo 50 del ranking, más antiguos ganadores, invitados y amateurs. No sobrepasa los 85 aspirantes. Sí tiene opciones al Circuito Americano –PGA Tour–, al que acuden los diez primeros del DP que no tengan esa tarjeta. Para la Ryder, está el sexto en la lista de Europa. «Tendría bastantes opciones con el sistema antiguo, con la lista de diez del Circuito Europeo y el capitán eligiendo otros dos, pero eso cambió. Tendría que ganar varios torneos de aquí a septiembre, pero eso es fácil decirlo por teléfono». Próximo objetivo: Holanda.

Temas

Golf

Kenia

Cáceres

Corea