El 'Thor' extremeño cuelga el martillo

Javier Cienfuegos no es de esas personas a las que les cueste quitarse un peso de encima, pero en esta ocasión sus recurrentes dolencias en ... la espalda de los últimos tiempos han sido una losa insuperable, incluso para él. Aunque el lanzador de martillo montijano llevaba más de un año refiriéndose a que el ocaso de su dilatada trayectoria estaba cada vez más cerca, precisamente por ese motivo, no fue hasta la noche de este viernes cuando lo anunció definitivamente. Y no lo hizo en un escenario cualquiera, sino en el Meeting Internacional de Andújar, la ciudad que contempló in situ un récord de España inalcanzable hasta la fecha para cualquier compatriota. Los mágicos 79,38 metros en el año 2019. En la localidad jienense recibió un merecido homenaje y allí, con alguna que otra lágrima, avanzó que el 'Thor' extremeño cuelga las botas.

Un día después del anuncio, el ya exatleta y alcalde de Montijo atiende a este periódico para comentar las sensaciones que tiene. «Las sensaciones a día de hoy son ya de tranquilidad. Siempre estamos en esa línea en la que nos hemos movido durante todo el año pero cada vez era demasiado precipitado. La temporada de verano ya estaba en curso e iba a ser imposible estar en los Juegos, así que ya solo quedaba decir adiós y ya está, pero estoy bastante tranquilo».

Lo fácil para muchos es pensar que sus ocupaciones y las puertas que se le puedan abrir como primer edil montijano le han distraído de su condición de deportista, pero la espalda es la principal causa de que a sus 33 años Cienfuegos diga basta. «La espalda siempre ha sido el punto clave. Si no me hubiera dolido... La gente se piensa que compaginar el trabajo con el deporte es muy difícil, pero está claro que los años pesan y el cansancio también. Son unos Juegos Olímpicos y sabía que iban a ser unos meses y no toda la legislatura. En los cuatro años anteriores ya demostré que organizándote bien puedes trabajar y entrenar. Cuando empieza el año estaba entrenando, pero cuando me da el primer dolor ya tengo que bajar el ritmo, pero es cuestión de organizarse los días que tienes de descanso y luego hacerlo más fuerte el fin de semana. Pero la espalda ha sido la clave en la decisión y sobre todo para pensar en el futuro».

«El punto clave de la decisión es la espalda. Ya he demostrado estos años que se puede compaginar el trabajo con el deporte» Javier Cienfuegos Atleta

El plusmarquista nacional de martillo comunicó en Andújar que en el futuro, si sus molestias mejoran, regresaría a la competición, pero en un nivel más bajo porque su retirada es definitiva. Pone fin a una exitosa carrera con doce Campeonatos de España (entre 2009 y 2022), además del mencionado récord, presencia en cuatro Campeonatos del Mundo, Europeos, Iberoamericanos... y único español en una final de unos Juegos, en Tokio, acudiendo también a Londres (sexto del grupo B) y Río de Janeiro (duodécimo). De puertas hacia dentro, era prácticamente el único extremeño en las grandes citas junto a nuestro campeón de marcha Álvaro Martín, quien tenía palabras para él ayer en X: «Si hace 20 años nos dicen que un extremeño dominaría el martillo español, nos parecería toda una quimera», significaba el de Llerena.

Ampliar Cienfuegos, manteado el viernes el Andújar. Meeting de Andújar

En Andújar, Cienfuegos dijo que sería díficil devolverle al atletismo todo lo que le ha dado, y es que toda su vida fue en paralelo a este deporte. «¡Llevo más años lanzando que sin lanzar! El atletismo ha sido muchas cosas en mi vida. Fíjate que cuando empezamos éramos cuatro locos en una pista de atletismo con un martillo y la verdad es que solo íbamos para pasarlo bien, en ningún momento pensaba dónde iba a llegar o que íbamos a estar en unos Juegos. Conozco mucho mundo, mucha gente alrededor del mundo con la que mantengo una amistad y eso es gracias al deporte, no gracias a otra cosa. Ojalá en un futuro pueda estar trabajando para el deporte y para el atletismo en particular. Nunca se sabe en la vida, por ahora me quedan tres años en la Alcaldía y me gustaría repetir, pero nunca se sabe porque me gustaría trabajar para este bonito deporte», sopesa Javier Cienfuegos, que en 2019 se presentó a las elecciones a la Asamblea extremeña, siendo elegido como número 3 del PP por Badajoz. En 2023 ganó las elecciones municipales en su localidad natal de Montijo.

Le preguntamos si puede escoger el momento más dulce de su carrera y apunta hacia Japón, donde entró en la final olímpica terminando décimo con un lanzamiento de 76,30 metros. «Sería la calificación de los Juegos de Tokio. Creo que fue el culmen, el afrontar ese último tiro y cuando el martillo sale de mi mano..., parecía la típica película, y mira que el martillo solo vuela unos dos o tres segundos, pero en mi cabeza fueron más de veinte. Cuando cae dentro de la línea ya sabía que estaba entre los doce primeros. La pena es que mi familia no estuviera allí por las restricciones del covid, aunque hoy en día con la tecnología es más fácil», concluye Cienfuegos.