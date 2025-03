Javier Cienfuegos anuncia su retirada

Hace ya bastante tiempo que Javier Cienfuegos, uno de nuestros atletas más destacados de todos los tiempos, viene hablando de la cercanía de su retirada ... del atletismo, pero anoche el lanzador de martillo montijano la confirmó definitivamente, castigado en exceso por unos problemas de espalda que le impiden si quiera entrenar y mucho menos competir al máximo nivel. El anuncio, no exento de dolor y morriña, lo realizó anoche en Andújar, en cuyo Meeting Internacional estuvo presente para un acto de homenaje. No en vano, es la ciudad donde ha protagonizado algunas de sus gestas más valiosas, como el actual récord de España que atesora el extremeño de 79,38 metros en el 2019.

Fue durante ese homenaje cuando dijo que era el momento de una retirada definitiva, ya que los dolores en la espalda continúan. Dijo que en todo caso regresaría, pero para competir a un nivel más bajo, no en la categoría que ocupó todos estos años entre los mejores del mundo y en finales al máximo nivel en Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo, además de no tener rival en nuestro país. Es sus declaraciones a la organización en el encuentro de Andújar, aseguró sentirse con nostalgia al ver in situ a los atletas sobre el tartán.

🎙️@Cienfuegos90



"Recordar el momento del récord de España ha sido muy emocionante pero la carrera llegó a su final y no podría devolver al atletismo todo lo que me ha dado"



GRACIAS JAVI, GRACIAS INFINITAS POR TANTO COMO NOS HAS DADO 👏👏👏#MeetingAndújar #ContinentalTour pic.twitter.com/OCvVUFHjVm — Meeting Andújar Jaén Paraíso Interior 2024 (@AthleticsTourES) May 17, 2024

«La carrera llegó a su final, He vivido momentos muy bonitos e irrepetibles. Se me pasan muchas cosas por la cabeza. No creo que pueda devolver al atletismo todo lo que me ha dado. Ojalá pudiera seguir compitiendo, aunque sea un nivel más bajo, pero la espalda no me deja. Ojalá con el tiempo pueda volver, pero a un nivel más bajo», señaló el alcalde de Montijo, un Cienfuegos que no podrá cumplir su sueño de regresar a unos Juegos en París este verano.

Ampliar Cienfuegos suelta alguna lágrima en Andújar, donde fue homenajeado y confirmó su retirada. Meeting de Andújar

Es la primera vez que nuestro coloso del martillo asevera con rotundidad que es la hora de colgar las botas. Se ha resistido hasta ahora siempre que era cuestionado por el asunto, a la espera de si una mejoría de sus dolencias le deja un atisbo de esperanza, sobre todo con vistas a la cita olímpica parisina entre julio y agosto, pero sus palabras en Andújar fueron claras y el adiós es definitivo. No se marcha un cualquiera sino un tipo enorme dentro y fuera de la pista, siempre amable con todo el mundo. Plusmarquista español con la mencionada marca de 2019, su dilatada trayectoria incluye presencias en los Juegos de Londres, Río y Tokio, además de en Campeonatos del Mundo en Berlín, Daegu, Moscú, Pekín, Doha y Eugene, donde pudo saborear las mieles de alguna final pese a que solía actuar en las grandes citas por debajo de su potencial. La mayor parte de su época dorada la pasó el Playas de Castellón.

Su última ausencia fue en el Campeonato de España de Lanzamientos Largos, en febrero de este año, un título que había conquistado en doce de sus trece ediciones desde que se puso en marcha en 2011. Solo en 2018 faltó a su cita con el oro, pero logró un meritorio bronce en su reaparición tras ser operado de la espalda, que por entonces ya le daba algunos problemas.

En 2019 se presentó a las elecciones a la Asamblea de Extremadura, siendo elegido como número 3 en la lista del Partido Popular en Badajoz. En 2023 se presentó a las elecciones municipales y fue elegido alcalde de su pueblo, Montijo.