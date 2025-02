'Supermiércoles' extremeño en París

Es, sin duda, el día de mayor actividad para la expedición extremeña en los Juegos Olímpicos y puede ser un punto de inflexión para las ... aspiraciones de tres representantes de la región, con actuaciones claves para la lucha por las medallas. Álvaro Martín, Estefanía Fernández y Alberto Ginés (solo queda por debutar David García Zurita en el relevo del 4x400) ya se han despojado de los posibles nervios del estreno y serán sus segundas actuaciones en la competición.

Álvaro Martín, 7.30 horas

Tocará madrugar de nuevo, como suele ser costumbre en las pruebas reinas del fondo, como ya ocurriera el pasado jueves para seguir las evoluciones del marchador llerenense, que ya se colgó el bronce en los 20 kilómetros y que ahora aspira a regresar al podio en el relevo mixto.

Supondrá la puesta en escena de una modalidad sacada de la chistera por el COI y el World Athletics (Federación Internacional de Atletismo) con la intención de dinamizar y renovar una de las disciplinas más señeras y clásicas del programa olímpico. Con apenas referencias y citas previas que otorguen algo de rodaje y bagaje a este experimento, España logró el pase el pasado mes de abril en el Mundial de Antalya (Turquía) merced al bronce por equipos que se adjudicaron con el tercer puesto del extremeño y Laura García Caro y la séptima plaza del tándem formado por Alberto Amezcua y Cristina Montesinos.

Desde que se decidió integrarlo en la agenda de la cita parisina, no ha estado exento de polémica, porque el propio Álvaro Martín advirtió que los atletas no habían sido informados y ni se les había hecho partícipes de esta innovación que influye directamente en la preparación y que supuso la supresión de la prueba larga de los 50 kilómetros. «Yo no digo que tengamos voto, pero que al menos tengamos voz», comentaba en una entrevista concedida a este diario en junio del año pasado. «Que avisen a 14 meses de los Juegos es una faena. Lo que han hecho es una chapuza. Son distancias de velocidad y la marcha es de larga duración, es como si en el ciclismo estás acostumbrado a puertos de montaña y te meten a correr en un velódromo», añadía al respecto.

La prueba partirá de la plaza del Trocadero a las 7.30 horas y las parejas elegidas por la Federación Española están compuestas por el llerenense y María Pérez (plata en los 20 kilómetros el jueves) y por otro lado Cristina Montesinos y Miguel Ángel López. Serán cuatro postas siguiendo el orden de hombre y mujer en dos ocasiones para cubrir un recorrido históricamente asociado al maratón, 42,195 kilómetros.

Estefanía Fernández, 9.40 horas

Unas horas después, a las 9.30, dan comienzo las series del K1 500 de piragüismo en las aguas del Estadio Náutico Vaires-Sur-Marne. En una de ellas tomará la salida Estefanía Fernández, tras lograr este martes su brillante clasificación para la final del K4 500 con Sara Ouzande, Carolina García y Teresa Portela. La segunda de las seis regatas que componen la primera fase eliminatoria, en la que estará presente la palista emeritense, será aproximadamente a las 9.40 horas. Saldrá por la calle 2 y tendrá como rivales a la húngara Alida Dora Gazso, a la sueca Melina Andersson, a la australiana Alyce Wood, a la china Mengdie Yin, a la representante del Equipo Olímpico de Refugiados Saman Soltani y a la belga Lize Broekx.

Las dos competidoras más rápidas de cada serie lograrán su pase directo para las semifinales, previstas para el sábado a las 10.30 (la final será a las 13.30). Por su parte, los que finalicen del tercero al séptimo irán a la repesca disputando los cuartos de final a partir de las 13.30 del mismo miércoles.

Alberto Ginés, 10.00 horas

Otro de los extremeños que se la juega en esta mañana intensa es Alberto Ginés, que afronta la segunda parte de las semifinales de escalada tras acabar el bloque en decimocuarta posición con 28.7 puntos. Ahora mismo estaría fuera del grupo de ocho que acceden a la lucha por las preseas, pero el cacereño se enfrenta ahora a la parte del programa de la competición que mejor se ajusta a sus características y su rendimiento, la dificultad.

Además, la exigencia de un recorrido en el que pocos fueron capaces de alcanzar los top, provocó que las distancias en la tabla sean mínimas y la igualdad haya sido la nota predominante. No en vano, hay hasta siete escaladores separados por apenas 10 puntos, lo cual deja abierto el desenlace de una prueba que se retoma este miércoles a las 10.00 horas en el rocódromo de Le Bourget levantado en el norte de la 'Ciudad de la luz' para la ocasión.

Salvo contadas excepciones como la de los dos japoneses Sorato Anraku y Tomoa Narasaki (69 y 54.4 puntos respectivamente), así como las del británico Toby Roberts y el francés Sam Avezou, un grueso importante de los 20 participantes deberán certificar su billete para la ronda definitiva.