La oportunidad perdida de Hugo González

Tercero en el primer viraje, segundo en el segundo, tercero en el tercero y sexto en la meta. Hugo González tenía la medalla al alcance de su mano, pero en los metros finales, su motor se atascó. El balear ya no fluía como en el ... resto de la prueba, le costaba avanzar y al tocar la pared, descubrió que las medallas de la final de 200 metros espalda habían volado.

Después de convertirse en febrero en campeón mundial de la especialidad en Doha, sobre Hugo González (25 años, Palma de Mallorca) había depositadas muchas expectativas de cara a estos Juegos Olímpicos. Sin un referente como Mireia Belmonte, el peso de la natación recaía sobre él. Y tras ser sexto en la distancia más corta, los 100 metros espalda, se consideraba que el nadador que entrena y reside en California estaba en condiciones de asaltar el podio.

El problema, como reconoció el propio nadador al finalizar la competición, es que «no había más» dentro para mantener el ritmo que le impulsaba hacia el podio. Una referencia válida es la del suizo Roman Mityukov, al que Hugo González superó en la final de Doha y ayer en La Defense Arena, el suizo se fue a la tercera plaza tras un gran final y aventajó al español en 62 centésimas. La victoria fue para el húngaro Hubert Kos.

En la zona mixta, Hugo González se consideraba «no satisfecho» con el resultado de la final. Más en concreto con el tiempo de 1.55.47, porque el balear siempre se ha referido en París a la necesidad de nadar rápido, y desde ahí llegarían los posibles éxitos. «Creo que no tenía más dentro, pero no es lo que queremos hacer ni lo que hemos estado preparando durante toda esta temporada», lamentó González, que entrena en Estados Unidos a las órdenes de entrenando en California como base principal a las órdenes de Dave Durden, uno de los entrenadores más reputados de la natación estadounidense. En su grupo de entrenamiento hay grandes nadadores como Ryan Murphy y por los test que había realizado a lo largo de la temporada, Hugo González se veía preparado para los Juegos, «pero no hay excusa, aquí todos estábamos en las mismas condiciones y con la misma idea de nadar rápido y lo que he hecho me ha dado para ser el sexto mejor nadador».

Tampoco el nadar por una calle exterior, la ocho, le parecía un hándicap. «Creo que era una buena calle para nadar rápido, simplemente no ha salido», explicó el nadador balear, hijo de Juan Miguel González, mallorquín, y Nadia de Oliveira, de orígenes brasileños.

Ahora, Hugo afrontará la última prueba que le queda, el 4x100 estilos con España y se centrará en analizar porqué las cosas no salieron como él esperaba en una cita olímpica donde esperaba brillar. Pero en su tercer intento tampoco ha podido llegar esa deseada medalla en los Juegos.

McIntosh, con récord

Summer McIntosh, mientras tanto, ya tiene dos oros en estos Juegos y además ayer con récord olímpico añadido. La joven canadiense es un talento a la que sólo la australiana Ariarne Titmus fue capaz de frenar en la final de los 400 metros libre, pero desde entonces ha ganado en los 400 estilos y ayer en la final de 200 metros mariposa.

A sus 17 años, la joven recordaba en una entrevista tras su primer oro que hace no mucho, en sus dias de colegio, cada día tenía que cantar el himno 'Oh, Canadá' antes de empezar las clases. Ahora, en París, lo hace desde lo más alto del podio olímpico bajo la emocionada mirada de su familia.