El error de Peleteiro y la apasionante noche de la velocidad

¿Cuál es la distancia que recorre una triplista como Ana Peleteiro hasta que llega al foso de arena? Aproximadamente cuarenta metros la separan hasta ... la tabla de batida más otros once metros hasta el extremo más próximo del foso de caída y a partir de ahí hasta dónde sea capaz de impulsarse la atleta. PIM PAM PUM Arena. Ana se concentra, mira al horizonte, incita al público, mueve su mano derecha como queriendo decir, allá voy a volar y que sea lo que el destino quiera. La veo muy rápida, deberá controlar su velocidad si quiere que el segundo apoyo, salto que deberá realizar con la misma pierna de batida no debilite una de las tres secuencias. Dieciseis pasos en aproximadamente cinco segundos hasta llegar a la tabla de batida. Nuestra atleta conoce las referencias de sus rivales, sabe que si quiere coquetear con las medallas tendrá que arriesgar así que no le queda otra que saltar como si se tratara de un avión en propulsión, eso sí, despegando con su pierna derecha para intentar aproximarse lo más posible a la tabla de batida. Ana estaba muy rápida y esto jugó en su contra, entraba muy rápida y en el primer salto lo hacia largo y con mucha fuerza pero qué ocurría, que en el segundo apoyo que volvía a utilizar la misma pierna de apoyo se hundía y al tercer apoyo ya llegaba desequilibrada y sin fuerza. La gallega en varios de sus saltos cayó en el mismo error pero todos creíamos en su reacción. Ya lo dijo «esto no es ningún mitin atlético estos son los Juegos Olímpicos dónde el factor mental es más importante que el físico y para llegar a las medallas hay que ser muy estratega y controlar las emociones. Las medallas se escapaban, bajo mi entender, si Ana hubiera tenido un buen día tendría que haber luchado por la plata o el bronce, el oro se le escapa. Thea Lafond con un expectacular salto de 15´02 .se llevo el oro, la plata para Rikckeetts Shanieka y el bronce para la estadounidense Jasmine Moore. Aun a pesar de su sexto puesto la gallega ha demostrada que es una jefa, una competidora nata, sin haber realizado un buen concurso nos hizo estar en vilo, soñamos hasta el último salto. Todavía le queda otro ciclo de cuatro años para volver a alcanzar una medalla olímpica. ¡Ah! Las medallas no las regalan. Esta vez mas que PIM PAM PUM Premio, hubo lluvia y arena.

Los cien metros es la distancia donde se descubre a la reina y el rey más rápido del planeta, los cien es una distancia que crea pasiones que aquellos y aquellas que la practican saben lo necesario que es armarse de velocidad y resistencia para aspirar al oro. Acción, reacción. Velocidad, fuerza y resistencia. Al final lo importante es llegar la primera y proclamarse campeona olímpica. Aún a pesar de la lluvia y de un tartán atiborrado de agua que lo dejó algo lento los cien metros femeninos fueron tan apasionantes como en todas las ocasiones…. Alfred (Santa Lucia) ha sido muy superior, ha dominado de principio a fin. Lo dije, era importante hacer una buena salida, dosificar el esfuerzo y en los últimos metros ser capaz de tener resistencia para acelerar la marcha y esto es lo que ha hecho la chica de Santa Lucia. Alfred salió como un cohete, nadie era capaz de seguirla, llegaba a los setenta metros y no hubo desfonde es más incremento su ventaja para entrar victorioso sin la necesidad de utilizar la foto finish, es decir, hizo de su calle una pasarela para lucirse como una modelo. Por otra parte la yanqui Richardson Sha'carri nunca estuvo en carrera sólo en los cuadros de llegado se ganó la medalla. Ni las americanas ni las jamaicanas fueron rivales para la chica de Santa Lucia, un país que no llega a los doscientos mil habitantes. Alfred dominó en todas las series clasificatorias y en la final las pulverizó, no tuvo rivales. Prueba de humildad que se llevan las americanas y jamaícas, grande Alfred. Me ha dado mucha no haber visto en la final a Shelly-Ann Fraser, la mejor atleta mundial en la última década, hubiera sido una buena despedida olímpica para una reina de las reinas de la velocidad.

