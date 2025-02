María Pérez es indestructible

María Pérez (28 años, Orce) estaba empeñada en hacer historia en la marcha española y lo ha logrado pese a los obstáculos que aparezcan por el camino, que en su caso son muchos. La misma atleta que este jueves celebraba en el Trocadero su medalla ... de plata olímpica, la que completaba su palmarés tras los títulos mundiales y europeos, estaba el pasado noviembre con muletas y hasta principios de 2024 no empezó a hacer entrenamientos de marcha. Pero la granadina de Orce es un volcán que se crece ante las adversidades y en la final de 20 kilómetros marcha, además, tomó las decisiones acertadas, como explicó Jacinto Garzón, el entrenador que ha acompañado toda su carrera deportiva.

Con un talento único para la marcha, María llegó a la élite muy pronto y por la puerta grande, ya que fue campeona de Europa en 2018. Pero en 2022, llegaron los problemas. María fue descalificada por marcha irregular en los Mundiales de Eugene y en los Europeos de Múnich, algo que nunca le había sucedido, pero que la obligó a tomar decisiones junto a su entrenador. Así que trabajaron para modificar su forma de marchar y adaptarse a las exigencias de los jueces, y un año después, la reconvertida María Pérez se exhibía en Budapest con el doblete mundial de 20 y 35 kilómetros.

Pero está visto que la granadina no puede tener un momento de tranquilidad, y el hecho de forzar en competición para poder hacer la segunda de las distancias la llevó a sufrir una fractura por estrés en el sacro, un diagnóstico que tardó en conocer y que estuvo a punto de llevarla al quirófano, lo que hubiera supuesto perderse los Juegos. Por fortuna lo evitó y emprendió una larga recuperación de cuatro meses. Después llegó la vuelta a los entrenamientos, la reaparición en el Gran Premio Cantones de La Coruña y un nuevo problema. «Después de esa prueba cogí tres virus», recordaba este jueves. El tiempo para París se agotaba, pero Font Romeu obró el milagro. En el centro de alto rendimiento de los Pirineos franceses, María Pérez exprimió esos dos meses que le quedaban. «Al final hizo unos entrenamientos que estaban a la altura de Budapest», explicaba su entrenador. «Cuando vi aquello, dije 'ya estoy'», añadió la atleta andaluza. Sólo faltaba que en París se diera la carrera buscada, pero el trabajo estaba hecho y María, centrada en lo que tenía por delante. «Es la vez que más relajada y más abierta la he visto antes de una competición», valoraba Garzón.

Escapada de Jiau Yang

Tras la disputa de los 20 kilómetros marcha, la china Jiau Yang se encargó de que la prueba femenina saltara por los aires con una escapada que trajo el desconcierto al grupo de atrás, donde además de María Pérez, Laura García Caro y Cristina Montesinos. La diferencia se marchó a los 40 segundos, lo que obligó a la granadina a tomar decisiones. Y en esas lecturas estuvo sobresaliente. «Creo que a nivel mental sí que ha sido mi mejor carrera porque he entendido que tenía que romper el grupo y después cuando venía la australiana por detrás, centrarme en olvidar el oro y asegurar la plata», explicó.

Se refería a un momento clave de la marcha, cuando después de reducir la diferencia de 40 a 15 segundos, la china reaccionó mientras por detrás la australiana Montag iba a más. Con un aviso, a Pérez no le convenía arriesgar y en la última vuelta decidió que debía controlar a su rival para entrar en la meta de Trocadero con la medalla de plata asegurada. Por detrás, Laura García Caro olvidaba el error que le costó la medalla de bronce en el pasado europeo de Roma con una séptima plaza y un diploma olímpico que supieron a gloria a la andaluza de Lepe.

Tras la plata de María llegó una nueva celebración con Álvaro Martín y una nueva anécdota de ambos, ya que se saltaron el protocolo cuando llegó la Reina Letizia a felicitarles por sus éxitos. «He visto a Álvaro, no me he dado cuenta y he ido a abrazarle, pero luego ya he vuelto donde la Reina y hemos pedido perdón», confesaba con una sonrisa. Ahora, correr el relevo mixto con su compañero y amigo sería el mejor regalo posible. «A mí me encantaría, tienen que decidir, pero yo ahí lo dejo».