La mujer que combate, nada, monta, corre y dispara

Laura Heredia (Barcelona, 2000) no se tiene que aburrir en los entrenamientos, aunque necesite una agenda de mil páginas para ordenar las tareas. «No hay ... más secreto que meter muchas horas», dice con una sonrisa. Laura es la primera española que compite en pentatlón moderno, una disciplina con mucha solera y muy pocos practicantes. Se incluyó por primera vez en los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912, por iniciativa del barón Pierre de Coubertin, que quería reproducir, modernizándolo, el pentatlón de los antiguos atletas griegos.

En la vieja Olimpia buscaban al hombre más completo y, para demostrarlo, el candidato tenía que lucirse en la carrera a pie, el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de disco, el salto de longitud y la lucha griega. Todas ellas venían a dibujar las habilidades del guerrero perfecto. Coubertin cogió la idea, pero cambió el menú. Las pruebas han ido variando desde 1912, aunque siempre se ha mantenido el número (cinco) y su aparente disparidad. En Sídney 2000 se incorporó a los Juegos la categoría femenina.

A París, Laura Heredia ha llegado para hacer esgrima, nadar 200 metros, saltar obstáculos a caballo, correr 3.000 metros y disparar con una pistola láser. Ya estuvo en Tokio, aunque las experiencias no están siendo comparables. A Japón llegó como reserva y, por culpa de las medidas anticovid, voló, se pasó tres días encerrada en un hotel y luego regresó. Al menos pudo hablar de vez en cuando con su hermano Aleix, pentatleta y cirujano plástico, que sí participó en los Juegos. Quedó en el puesto número 23. Laura no descarta incluso pelear por los metales: «Soy una deportista ambiciosa y tengo la mira puesta en las medallas, pero mi prioridad es disfrutarlo y vivir esta experiencia, que es única». En el campeonato europeo de Cracovia 2023 consiguió la plata.

Caballos por sorteo

El pentatlón moderno femenino arrancó este jueves con las pruebas preliminares de esgrima. Cada competidora entabla combates de un minuto con sus rivales, que se resuelven a la primera estocada. Heredia marcha en mitad de la tabla, en el puesto número 17, con 17 victorias y 18 derrotas. La competición se reanudará este sábado con las semifinales de saltos a caballo, esgrima, natación y 'láser-run'.

Así como en la hípica tradicional, los deportistas entablan una relación familiar con sus monturas, a las que cuidan y con las que entrenan y compiten durante años, en el pentatlón moderno cada atleta conoce a su caballo solo 20 minutos antes de que comience la prueba. Se les asigna por sorteo. Tras completar el circuito de saltos, pasarán al salón de esgrima para enfrentarse una a una, en formato eliminatorio, hasta definir una ganadora. De ahí irán a la piscina para nadar los 200 metros estilo libre.

Tras realizar de esas pruebas (hípica, esgrima y natación), las pentatletas acometerán las dos últimas disciplinas, que son combinadas. A la carrera de 3.000 metros saldrán de una en una y la diferencia de tiempo se establecerá según la puntuación obtenida en las modalidades anteriores. No se trata solo de correr lo más rápido posible. En cuatro puntos del recorrido, las participantes deberán frenarse, respirar, coger una pistola láser y disparar a cinco blancos a una distancia de diez metros. Hasta que no acierten no podrán seguir hacia la meta. Quien la cruce en primer lugar gana la medalla de oro.

Laura Heredia, estudiante de Veterinaria, confiesa que le gusta, sobre todo, la combinada (carrera y disparo, el llamado 'láser-run') y que la equitación le cuesta algo más. También reconoce que ha estado perfeccionando la técnica de natación. Son cinco disciplinas muy diferentes, que exigen cualidades a veces contrapuestas, pero que juntas componen casi una estilización de la guerrera ideal: una amazona que domina el caballo, saca la espada, nada rápido, corre más que nadie y finalmente, aunque sea de mentirijillas, dispara.