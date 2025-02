Jordan Díaz anuncia su era en el triple salto con un oro olímpico

Jordan Díaz Fortún anuncia una nueva era en el triple salto. La suya. La de un deportista de 23 años que ya es campeón olímpico ... y europeo con dos meses de diferencia y que en los Juegos de París ha confirmado a España que es un regalo para el atletismo. Ocho años después de que Ruth Beitia ganara en el salto de altura de Río de Janeiro se ha vuelto a ver la tan deseada imagen de un atleta español campeón dentro del estadio tras una final de triple apasionante donde ha actuado como un veterano pese a ser su primer gran campeonato a nivel mundial. Si le unimos el éxito de la marcha, el atletismo español iguala los dos oros que alcanzó en Barcelona'92 con Dani Plaza y Fermín Cacho, tope de la historia de los Juegos.

A buen seguro tras abrazarse a todo su equipo, empezando por un Iván Pedroso que ha moldeado un nuevo campeón, Jordan pidió un teléfono para llamar a sus padres, a los que no ve desde que decidió en 2021 salir de Cuba para afincarse primero en Zaragoza y luego en Guadalajara. «Siempre hago una videollamada para contarles cómo me ha ido. Mi madre impidió que saliera del atletismo y mi padre siempre está a mi lado. No estaría aquí si no fuera por ellos», afirma el saltador. Gracias a su decisión a España le tocó un regalo de oro. Un talento de 23 años capaz de hacer la tercera mejor marca de todos los tiempos en Roma (18,18 metros) y de convertirse en campeón olímpico en una final con menos calidad que en el Europeo, pero con muchísima más tensión en la que el español tuvo que trabajar duro para no dejarse llevar por el juego psicológico al que le sometió Pedro Pablo Pichardo, un maestro en todas las artes del triple salto que ayer mordió la arena ante el talento llegado desde La Habana.

Tras un comienzo de concurso muy igualado entre ambos, con dos centímetros de diferencia para el español, Pichardo se dio cuenta que anoche Jordan Díaz era superior y la única forma de batirle era buscando una debilidad que no encontró ni siquiera renunciando de forma sorprendente al quinto intento y jugando al despiste hasta aparecer para saltar el último y quedarse lejos del oro de Jordan. Era el final de la segunda parte del gran duelo de saltadores que arrancó en Roma y que se saldó con el mismo resultado, con el triunfo del joven talento ante el viejo maestro.

Jordan Díaz y Pedro Pablo Pichardo dejaron cosas pendientes en el Olímpico de Roma hace dos meses, cuando el español ganó el título continental con 18.18 metros tras el mejor duelo que se ha visto en un pasillo de triple. Las posteriores quejas del portugués buscando todo tipo de excusas para empañar el éxito de su rival auguraron la segunda parte del duelo en el Stade de France. La salida de ambos ha sido la de dos saltadores dispuestos a marcar territorio desde el primer segundo. Había doce finalistas, pero aquello era un duelo de pistoleros del viejo Oeste donde sólo puede quedar uno. Diaz o Pichardo, Pichardo o Díaz. De entrada, ha tomado ventaja el español, que ha saltado 17,86 metros en su primer intento y ha obligado desde ese momento a Pichardo le tocó ir a contracorriente. El portugués respondió rápido, pero sus 17,84 en el segundo salto le dejaban a dos centímetros de distancia. Por detrás, el italiano Andy Díaz era el más cercano, pero a 23 centímetros de margen.

Tras una tercera ronda donde Pichardo, ya en busca del oro, ha hecho nulo y Jordan ha repetido marca (17,85), ambos han llevado ese mano a mano a la mejora, a esos tres últimos saltos decisivos en busca del oro y de demostrar quien es el dueño del triple en estos momentos. Pero la final ya volaba hacia España, porque el Pichardo de París no era el de hace dos meses. El viejo pistolero luso gastó sus balas en ese segundo que le dio para quedarse muy cerca, pero no para adelantar a Díaz. Después llegó ese extraño juego de estrategia donde renunció en el quinto, tal vez afectado por un problema físico, y regresó en el sexto sin opciones. Jordan Díaz ya tenía ese oro con el que había soñado desde que salió de Cuba en busca de un futuro mejor en 2021.

Había sido campeón del mundo sub'18 y sub'20 y en Cuba se frotaban las manos con este nuevo talento de la inagotable cantera de saltadores. Los resultados así lo avalaban. Plusmarquista mundial sub'18 con 16 años (17,41) y segundo de todos los tiempos en categoría sub'20 (17,49, que saltó con 18 años), a un centímetro del récord mundial, campeón mundial juvenil y sub'20, oro en los Juegos de la Juventud... Pero su cabeza estaba planificando su futuro y aprovechando una competición en Castellón, Diaz se escapó de la concentración cubana y se plantó en Zaragoza, donde reside un tío suyo. Llevaba desde un año antes maquinando la deserción –trastocada por la pandemia– que pasaba por ponerse en contacto primero con su familiar y después con Ana Peleteiro, a quien pidió ayuda para iniciar una nueva vida en España.

La medallista olímpica en Tokio le puso en contacto con su mánager, con las autoridades españolas y también con Iván Pedroso. Y de este modo, Díaz acabó en el grupo de trabajo donde también entrena Yulimar Rojas. El entonces cubano conocía la ciudad porque había realizado concentraciones con su país, y no dudó en afincarse en un lugar donde asegura ser feliz, pese a que haya tenido que renunciar a su anterior vida y a ver en una larga temporada a sus familiares.

España tenía claro que no podía dejar escapar a un atleta de tanto futuro y le concedió la nacionalidad en apenas cuatro meses. «Entiendo que se pueda cuestionar, pero a veces no saben la historia que hay detrás y las cosas que le pueden pasar a uno. Es normal que haya quien diga «un cubano que viene a nacionalizarse y quitarle las medallas a la gente». Pero si de verdad yo estuviese bien en Cuba y no tuviera problemas, no habría venido aquí», razonaba en una entrevista en el «As».

No pudo participar con España ni en el Mundial de Eugene (Estados Unidos) ni en el de Budapest, pero logró el visto bueno de la World Athletics para competir en el Europeo de Roma de hace dos meses y su debut fue apoteósico, con ese oro y ese duelo con Pichardo que se trasladó hasta París. El resultado, el mismo. Jordan Díaz es el nuevo rey del triple salto. Y España tiene saltador para rato.