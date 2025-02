De héroe a traidor: la historia del piragüista que escapó de Cuba y compite como refugiado

Los Juegos Olímpicos esconden numerosas historias que a menudo pasan desapercibidas, y una de ellas es la del piragüista cubano Fernando Dayán Jorge. Con su ... participación en París, suma tres experiencias olímpicas a sus 25 años. Estuvo presente en Río y en Tokio, donde su actuación fue memorable: logró la medalla de oro en piragüismo en esprint junto a su compañero Serguey Torres. Sin embargo, esta sí que es la primera vez en la que lo hace sin representar a su país natal. Dayán, quien ayer fue eliminado en la competición de piragüismo, compitió representando al Equipo Olímpico de Atletas Refugiados, conformado por un total de 36 deportistas. Cuba, de donde huyó en 2022, ha pedido inútilmente que no le dejen competir.

El éxito cosechado en Tokio, cuando tenía 22 años, lo consagró como una estrella del deporte en Cuba. Su corta edad y su enorme potencial lo convirtieron en portada de todos los periódicos, algo que lo llenó de orgullo. Pero, al mismo tiempo, el régimen cubano, en medio de una de las peores crisis económicas de su historia, utilizó su imagen como herramienta política.

«Me quisieron hacer parte de la farsa del Gobierno»

Dayán Jorge tomó una decisión que le cambiaría la vida de forma radical seis meses después de la cita olímpica de Tokio. Era marzo de 2022, cuando se encontraba en una concentración con otros piragüistas cubanos en México. Un día de las tres semanas de entrenamiento decidió desertar, fugándose y dejando atrás todo lo que tenía en Cuba (incluida su medalla de oro) para emprender el camino hacia una nueva vida. 15 días tardó en llegar a Estados Unidos, donde se reunió con su esposa.

Ampliar Fernando Dayán Jorge con el oro olímpico conseguido en Tokio Olympics

Los motivos de su «deserción» los explicó en una entrevista con AFP: «Tuvimos seis meses de vacaciones y viví como todos los cubanos, ya no estaba en la burbuja del deporte. Además, quisieron hacerme parte de la farsa del Gobierno». Pero el caso de Fernando Dayán Jorge no es una excepción. En los últimos años, se ha producido una migración masiva de deportistas de alto rendimiento tratando de escapar de Cuba. Desde 2022, se han «fugado» más de 200 atletas.

Son diversos los factores que propician el éxodo. Los beneficios económicos de los atletas son muy limitados si deciden quedarse en la Isla. Además, varios argumentan que no se les reconoce el éxito deportivo, quejándose de que el régimen los utiliza como herramienta de propaganda que busca proyectar una imagen positiva del gobierno.

La travesía del Río Grande

Dayán Jorge no partió solo hacia su nuevo destino. Lo acompañaba Fidel Vargas, un compañero piragüista, con quien recorrió un peligroso camino. Tuvieron que viajar encapuchados, ocultando su identidad, temiendo un posible secuestro, algo que hubiera sido más probable que sucediera si las bandas hubieran descubierto que se trataba de ni más ni menos que un campeón olímpico.

Para llegar a Estados Unidos, cruzó el Río Grande a nado (conocido como Río Bravo en México). Finalmente, logró entrar en el país estadounidense, aunque el camino no estuvo exento de contratiempos. Al llegar a la frontera, retrocedió para rescatar a una mujer que estaba siendo arrastrada por la corriente del río. El piragüista le salvó la vida y admitió que, a pesar de encontrarse en peligro, «de esto se trata la vida, de hacer el bien a los demás». Al llegar al país norteamericano, fue retenido por las autoridades durante 15 días antes de encontrar asilo en Miami.

Pidieron su expulsión de los Juegos

Las declaraciones que realizó contra el Gobierno de su país no sentaron bien, y el Comité Olímpico Cubano solicitó que el piragüista no participara en la cita parisina: «Lamentablemente, uno de los dos deportistas incluidos ha realizado declaraciones políticas irrespetuosas y falaces contra su país, su pueblo y el movimiento deportivo que le permitió ser campeón olímpico en Tokio 2020. El COC se ve en la obligación de informar públicamente esta situación y exigir la inmediata expulsión del referido deportista de los Juegos Olímpicos de París 2024, según las normas que rigen el Movimiento Olímpico Internacional». Dichas normas indican que este equipo debe estar formado por atletas que son perseguidos o desarraigados, algo que, según el COC, no se aplica en este caso.

Ampliar Los Juegos Olímpicos siempre han sido su sueño AP Photo

Desde 2022, Dayán Jorge reside en Florida, donde entrena diariamente para mantenerse en forma. Su próximo objetivo, Los Ángeles 2028. El deportista aspira a volver a una cita olímpica, un sueño que siempre ha albergado desde que empezó a palear junto a su padre en su ciudad natal, Cienfuegos.