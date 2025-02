Hassan da la mano a Zatopek

Igor Barcia Domingo, 11 de agosto 2024, 12:07 Comenta Compartir

Sifan Hassan (31 años) sorprendió con su reto para los Juegos Olímpicos de París. «Voy a hacer 5.000, 10.000 y maratón», anunció la ... neerlandesa, acostumbrada al pluriempleo en las grandes citas y que en estos Juegos ha ido más lejos, a seguir los pasos de un mito como Emil Zatopek. «Cuando me dijeron 'vas a ser como Zatopek, no sabía de qué me hablaban. Luego investigué y me sentí muy orgullosa», contaba Hassan antes de arrancar una tarea que la iba a llevar a escribir una página inédita en el gran libro olímpico. Tras sumar dos bronces en las distancias de pista, la neerlandesa se ha hecho con el oro en el maratón. Tres medallas, un oro y un lugar de privilegio para saludar a Zatopek, que en Helsinki'52 ganó las tres pruebas.

Su actividad en París arrancó el 2 de agosto con la semifinal de 5.000 metros y ha terminado 9 días después tras encadenar tres finales consecutivas, tres medallas y ser capaz de ganar el maratón 37 horas después de haber quedado tercera en los 10 kilómetros en pista. Una capacidad de recuperación asombrosa la de Hassan, capaz de adaptarse a todo tipo de distancias y de ritmos, que también valoró hacer el 1.500, donde ha corrido por debajo de 3.52. Un prodigio de adaptación que unido a su punta de velocidad la permite hacer gestas como la de hoy, donde la armada keniana y etíope no ha sido capaz de trabajar para eliminar a la neerlandesa camino del kilómetro 30, en la zona más complicada del recorrido del maratón, y a partir de ahí se ha dado cuenta que sería misión imposible optar al oro con alguien tan veloz en ese grupo de cabeza. Lo ha intentado Assefa en el sprint, incluso con maniobras irregulares más propias de una volatta del Giro de Italia que de la llegada de un maratón olímpico, pero Hassan tenía una cita con Zatopek y no iba a renunciar a ese privilegio. Hassan ha ganado con 2.22.55 una prueba muy táctica y donde el recorrido, muy duro, ha condicionado todos los movimientos. Prácticamente hasta el kilómetro 28 nadie se ha movido. Todas las favoritas esperaban ese repecho de rampas al 13% que es el que ha seleccionado y ha decidido qué atletas pasaban el corte y optaban a las medallas. Han sido finalmente cinco las que han llegado a las calles de París, con dobles parejas de Kenia y Etiopía. Lokedi y Oribi frente a Assefa y Shankule. Pero las cuatro sabían que la rival era la fondista de la camiseta naranja, cada vez más presente a medida que se acercaba la meta. GESTA LEGENDARIA DE SIFAN HASSAN



🥉 5.000

🥉 10.000

🥇 MARATÓN



¡Qué final de infarto llegándose a tocar con Assefa!#Paris2024 pic.twitter.com/lPuNFEqmTq — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 11, 2024 Nacida en Adama, al sudeste de la capital Adis Abeba, Sifan Hassan creció en una granja con su madre y su abuela. A los 15 años su madre la metió en un avión para pedir asilo en Países Bajos. Primero fue acogida en un centro para solicitantes de asilo menos de edad en Zuidlaren, en el norte del país. Según explicó, lloraba todos los días en aquella época de su vida. «Era como una flor sin sol». Poco a poco las cosas cambiaron para ella, que en 2013 obtuvo el pasaporte holandés. Hassan fue luego a Eindhoven para formarte como enfermera y allí fue donde conoció a otros etíopes, entre ellos a miembros del club de atletismo de la ciudad que la animaron a competir. Ad Petters, su primer entrenador, recuerda que era «una chica tímida», que permanecía siempre en un lugar discreto. «Vigilamos que no hiciera nada mal, ni en el entrenamiento ni en su vida personal. La mantuvimos segura, íbamos a buscarla en coche para ir al entrenamiento, la llevábamos a las competiciones», recuerda Petters, que empezó a pulir un talento que pronto estaba ya en el centro de alto rendimiento de Papendal. A partir de ahí llegó el crecimiento a nivel mundial y los éxitos. En los Juegos de Tokio se convirtió en la primera atleta que conseguía medallas en la misma edición en 1.500 (bronce), 5.000 (oro) y 10.000 metros (oro). Y para París, se planteó un reto que hizo que le recordaran que iba a ser «como un tal Zatopek». Ahora, Hassan sonríe feliz en la sala de prensa cuando recuerda su hazaña que recuerda a la 'locomotora checa'. En cuanto a las fondistas españolas, la mejor clasificada ha sido Majida Maayouf al finalizar en el puesto 17 con un tiempo de 2.28.35 tras sufrir mucho en el tramo final por problemas en dos avituallamientos. La alavesa estuvo hasta el kilómetro 28 en cabeza, en una actuación valiente. Meritxell Soler ha sido vigesimoquinta y Ester Navarrete ha finalizado en el puesto 42.

