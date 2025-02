Gracia Alonso: «Ha sido una experiencia inolvidable y hemos llegado al corazón de mucha gente»

Igor Barcia Enviado especial. París Martes, 6 de agosto 2024, 17:29 | Actualizado 18:40h. Comenta Compartir

Gracia Alonso de Armiño forma parte de un equipo que ha hecho historia olímpica. La bilbaína (31 años) forma parte del cuarteto de basket 3x3 ... español que tras estrenarse en los Juegos no se ha conformado con eso y tras un torneo espectacular, sale de París con la plata al cuello. La joven medallista aún no ha acabado digerido las enorme dosis de felicidad por un triunfo «y una experiencia inolvidable que me llevo para toda la vida». En su conversción con este medio Gracia traslada su entusiasmo y el agradecimiento a todos los aficionados de Bilbao que se reunieron para celebrar su éxito.

– ¿Qué pensó cuando supo que hubo un buen grupo de personas de su barrio de Santutxu animándola por televisión? – Me da muchísima alegría y emoción saber que en Bilbao disfrutaron con la final y con la medalla. Me encanta saber que estuvieron ahí viviendo el partido conmigo. – Usted ya avisó antes deiniciar el torneo que no se conformaba con la clasificación para los Juegos. Que iban a por todas a París. – Sí, y así ha sido. Es el espíritu de este equipo, es nuestra seña de identidad. nunca damos nada por perdido. Nadie imaginaba que llegaríamos tan lejos. Las cuatro trabajamos y nos complementamos muy bien. Somos ganadoras y competitivas. Y así ha quedado demostrado. 🇪🇸 Muy cerca de la gloria..



❌ El tiro de Gracia no entra esta vez y @BaloncestoESP se queda con la 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚 en un duelo agónico ante Alemania



👏🏻 Enorme e histórico torneo de las españolas@Paris2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/KrIYBIrZZ4 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 5, 2024 – Para empezar en la clasificación para las semifinales. – Fue un gran momento cuando nos vimos clasificadas. Estábamos preparadas para jugar el 'play in'(repesca) y nos dijeron que íbamos a pelear ¡por las medallas! Tuvimos más tiempo para descansar. Y ganar tiempo de descanso es fundamental. Un momento brutal – ¿Eran conscientes de que se abrían las puertas hacia una medalla? – Sí, pero no queríamos salirnos del carril, de la concentración. Se trataba de seguir pensando en el partido siguiente y no dejarte llevar por la emoción o por la posible presión de estar jugándote las medallas. Así que nos centramos en ello, siendo conscientes, por supuesto, lo que teníamos al alcance de nuestra mano. – Y entonces ganan a Estados Unidos y medalla segura. ¿Qué piensan? – Sigues metida en la dinámica de concentración, pero fue un momento brutal. No nos podíamos dejar llevar por la euforia, teníamos que seguir muy concentradas porque queríamos terminar el torneo por todo lo alto. – Pero imagino que se valora lo conseguido aunque quedar la final. – Sí claro, tienes un momento para pensar que tienes una medalla, pero no había que dejarse llevar por la euforia porque nos esperaba Alemania, que era la favorita del torneo después de lo que había demostrado y así fue. Aunque tuvimos posibilidades de alcanzar la prórroga, no pudo ser. 🇫🇷 @Paris2024 | ORGULLOSOS NO, ORGULLOSÍSIMOS 🥰👏🏻



#SelFEM3x3🇪🇸 #LaFamilia #SomosEquipo



pic.twitter.com/rrMluE8BER — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 5, 2024 – Tuvo en sus manos la oportunidad de empatar. – Hubiera sido cerrar el círculo que empezó con aquella canasta de espaldas frente a Canadá que nos dio la clasificación olímpica. Estoy muy orgullosa y muy agradecida a mis compañeras porque volvieron a confiar en mí para ese lanzamiento que, de haber anotado, al menos nos hubiera dado la posibilidad de seguir peleando por el oro. Pero no pudo ser. – Termina el encuentro, son medalla de plata olímpica... ¿Por fin se abren las emociones? – Ahí fue donde nos dimos cuenta de lo que habíamos conseguido. Ya podíamos disfrutar y compartir esa plata con compañeras como Sandra y Vega, que tanto nos han enseñado y aportado a nosotras y al basket 3x3 en general. Fue muy emotivo. Es el premio a todo el trabajo que hemos hecho, a toda nuestra dedicación e implicación, porque hemos demostrado que sabemos trabajar en grupo y aportar las cuatro. Hay selecciones que han terminado con tres jugadores por problemas físicos, porque este deporte es muy intenso, y nosotras nos hemoscuidado al máximo para hacer el camino hasta la final. Conexión con Bilbao – ¿A qué le sabe esta medalla? – Sabe a gloria. No me lo habría imaginado nunca, pero el basket 3x3 me ha encontrado y estoy muy agradecida por esta oportunidad deportiva que me ha llegado y lo que me ha permitido vivir. – Tiene que tener unos recuerdos inolvidables de estos Juegos. Debut olímpico y plata. – Van a ser unos recuerdos inolvidables de todo lo que hemos podido vivir en esta experiencia. Se quedarán grabados para siempre. – Son conscientes de que han descubierto para muchas personas este deporte. Y que, quizá a partir de ahora, aumente su práctica. – Hemos puesto en escena un deporte desconocido en España. Eso es así. Sabemos que no tiene visibilidad, que no hay ligas para practicarlo, pero creo que hemos abierto una puerta para que se conozca el basket 3x3. Nos han llegado mensajes de muchísima gente que nos ha visto por televisión y que ha descubierto un deporte divertido y que les ha enganchado, y te quedas con eso, con que hemos llegado al corazón de mucha gente que estuvo disfrutando con la final y que ha valorado esta medalla de plata. – ¿Cree que va a servir para cambiar algo en España? – Creo que sí. Llegar a París ya era un boom porque, de repente, se descubrió esta especialidad que estaba en los Juegos, así que imagínate con esta plata que nos permite llegar a mucha gente, sobre todo a los jóvenes que pueden plantearse practicar esta disciplina. Y si con apenas siete días de preparación hemos logrado una plata, a dónde se puede llegar con un impulso del basket 3x3.

