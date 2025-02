Gracia Alonso de Armiño: «Estar en los Juegos es un regalo que me ha hecho el baloncesto»

Si el basket español va a vivir esta noche de martes (21 horas) ante Azerbaiyán un momento histórico en los Juegos es por aquella canasta inverosímil que Gracia Alonso de Armiño (Bilbao, 31 años) anotó de espaldas frente a Canadá en el partido decisivo del ... preolímpico de Debrecen. Han pasado dos meses y España está a punto de debutar en París, un momento que para la jugadora de Estudiantes e integrante de la selección 3x3 «es un regalo que me ha hecho el baloncesto a toda una trayectoria», afirma a este periódico.

– ¿Cómo vive los momentos previos a un debut histórico?

– Centradas en nuestro trabajo, disfrutando del momento, de las instalaciones, de la villa, y sin cargarnos de presión pensando que debutamos en los Juegos. Nos lo tomamos como un gran torneo más en el que nos vamos a enfrentar a selecciones que conocemos, que son muy complicadas y que va a ser una competición dura e igualada.

– ¿Da tiempo a disfrutar de lo que suponen unos Juegos?

– Sí, estamos metidas en nuestra preparación pero claro, venimos a entrenar a la Concordia, vemos la cancha que nos han preparado, cuidada al máximo detalle, los balones, las canastas, y sí que lo vives con emoción e intensidad. Además en las competiciones 3x3 todo va muy rápido, y me refiero también al desarrollo de las mismas, y aquí vinimos hace días, tenemos nuestro tiempo para preparar el debut, es todo mucho más relajado teniendo en cuenta a lo que estamos acostumbradas.

– Debutan pero son una selección que tiene opciones en estos Juegos. Ahora me dirá que partido a partido, ¿pero cuáles son sus expectativas en el torneo?

– Jaja, es que es así, hay que ir paso a paso y ver a dónde llegamos, pero sin duda que vamos a ir a por todas, hemos trabajado mucho, conocemos a las rivales y tengo claro que vamos a estar ahí en todos los partidos.

Más entretenido

– Dicen que el 3x3 es más entretenido que el baloncesto al que estamos acostumbrados, que es todo un espectáculo.

– Así es, va todo muy rápido, no hay un segundo de descanso, la toma de decisiones es fundamental y para los espectadores, desde luego, esos diez minutos son intensos y divertidos. El ambiente, la música, somos sólo cuatro, rotando continuamente... En el baloncesto a 5 tienes tu primer cuarto de tanteo, el descanso para realizar correcciones.... aquí no se para.

– ¿Y cómo acaba Gracia en el basket 3x3?

– Bueno, es una larga historia. Me fui a Estados Unidos a estudiar enfermería, jugué en la Universidad de Tennessee y después en Suecia, volví a Gernika y marché a Madrid por un tema de homologación del título americano de enfermería. Llegué al Canoe, de segunda división, donde nadie me conocía. Pero conocí a Aitana Cuevas y Paula Palomares, pioneras de esta disciplina, que militaban con Movistar Estudiantes, y me hablaron del 3x3 y me di cuenta que eso era lo mío.

– ¿Se adaptaba a sus características?

– Sin duda, soy ese tipo de jugadora que los entrenadores sacan para revolucionar y cambiar el curso de un encuentro. Un todoterreno, un 'pitbull'. Diez minutos a tope y Gracia Alonso al banquillo. Ya has hecho tu trabajo. Entonces esa intensidad, esa forma de competir de forma tan física es ideal para el 3x3. Así que empecé la selección y he llegado hasta aquí.

– ¿Y es posible compaginar la liga de basket con el 3x3?

– Se puede pero es exigente, porque te lleva todo el año. Yo juego en Estudiantes y cuando termina la Liga empezamos con el 3x3. Este año, por ejemplo, cuatro o cinco diás después ya estábamos entrenando, una semana de trabajo y nos metimos de lleno en el preolímpico, nos la jugamos a una carta, y nos salió bien. Y es algo muy satisfactorio cuando ves que has ganado a selecciones que se dedican en exclusiva todo el año a esta disciplina.

– Entonces pasa todo el año activa.

– Sí, de ahí lo de exigente, porque no hay un respiro. Cuando terminamos la temporada del 3x3 ya nuestros equipos están en pretemporada, y no esta bien visto que tu pidas dos semanas de vacaciones. Pero yo conozco bien mi cuerpo y cuando estoy a punto de 'petar' aviso para poder recuperarme, porque esto es muy físico.

– ¿Y existe en España la posibilidad de crear una liga 3x3?

– De momento queda lejos. Es un deporte que se ve más como un espectáculo de verano, donde jugamos al aire libre y las que lo hacemos luego seguimos compitiendo en nuestros equipos.

– Para finalizar. Si echamos la vista atrás, hasta la Gracia Alonso que empezaba en Berrio Otxoa (Santutxu) y le decimos que ha llegado a unos Juegos Olímpicos...

– Ufff, espera, que me emociono y todo... Te diría que es un regalo que me ha hecho el baloncesto a toda mi trayectoria y a todo mi esfuerzo. Y es algo que quiero vivir y disfrutar. Somos muy competitivas, vamos a ir a por todas, pero también quiero disfrutar de cada momento y de estas instalaciones increíbles en las que vamos a jugar.