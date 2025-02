La excesiva ambición de Xammar y Brugman les deja sin medalla en el 470 mixto

A Jordi Xammar y a Nora Brugman no les salieron los planes. Una final olímpica hay que plantearla a ganar, pero olvidándose de los rivales. ... Machacar al contrincante por el otro lado y no pegarse a él para marcarle. Es estúpida esa táctica, que muchos entrenadores proponen a los regatistas, porque el que está en el agua es el deportista y él, más que nadie sabe lo que tiene que hacer.

Digo esto porque conociendo a Jordi, es muy extraño que haya cometido el error de salir por la derecha marcando a los austriacos y más yendo en esos momentos por detrás de ellos en la clasificación. La consecuencia es que Japón y Suecia se han aprovechado de la circunstancia y han asegurado su metal (plata y bronce) y Austria, con el rival por detrás, ha sabido asegurar su oro.

Que Jordi Xammar es un genio, no lo duda nadie, pero la vela tiene estas cosas: o machacas o no haces nada. Era el favorito, si, pero no ha ganado ni una sola manga en todo el campeonato. La verdad es que la meteorología no le ha ayudado. No ha tenido vientos favorables y cuando iba a ganar una manga y a colocarse líder, el Comité de Regatas anula la regata. Cosas de la vela que habría que cambiar.

Al final, España se queda con la llamada medalla de «Chocolate», como ya ha pasado en otros Juegos. ¡Jordi, en Los Ángeles te esperamos! ¡Animo!

Tras su paso por Rio 2016 con Joan Herp, y Tokio 2020, donde se colgó la medalla de bronce junto Nico Rodríguez, estos han sido los terceros Juegos Olímpicos para Jordi Xammar. Ante el cambio de la clase a categoría mixta, Xammar unió fuerzas con Nora Brugman, para quien estos han sido sus primeros Juegos Olímpicos después de desarrollar su primera campaña olímpica con vistas a Tokio con el equipo norteamericano.

La carrera hacia París de esta tripulación fue impecable. Su primer puesto en el Ranking Mundial queda refrendado por cuatro oros, cuatro platas y dos bronces, en las trece regatas internacionales disputadas durante este ciclo olímpico: mundiales, europeos, Trofeo Princesa Sofía, Semana de Hyères y Test Event de Marsella en 2023. Destaca la plata del Mundial 2023 que dio a España la plaza de país en la clase. Las «manchas» de su tabla de clasificaciones son un cuarto en Hyères 2024, un quinto en el Europeo de 2023, y un séptimo en Hyères 2022.

Con diez podios y tres Top7, queda claro que los actuales campeones del Mundo y Europa llegaron a París con el mejor palmarés de la clase. Jordi Xammar Hernández (Barcelona, 2 de diciembre de 1993) es un deportista español que compite en vela en la clase 470.

Comenzó a competir en vela ligera en la clase Optimist, pero pronto se decidió por la clase 420, proclamándose campeón del mundo de Vela Juvenil en 2010 y 2011. Posteriormente, se incorporó a la clase 470, y aún en categoría juvenil ganó el Campeonato del Mundo de los años 2013 y 2014. En categoría absoluta, en 2018 ganó la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo junto con Nicolás Rodríguez, en 2019 fue subcampeón del mundo y en 2021 nuevamente medallista de bronce en el Mundial. En la modalidad mixta (junto con Nora Brugman) obtuvo la medalla de plata en 20229 y 2023, y se proclamó campeón del Mundo en 2024.

En el Campeonato Europeo obtuvo cinco medallas, bronce en 2017, plata en 2019, plata en 2021, plata en 2022 (prueba mixta) y oro en 2024 (prueba mixta). Hasta 2013 estaba inscrito en el Club Náutico El Masnou, después se unió al Club Náutico de Garraf y en 2018 se cambió al Club Náutico de Cambrils, pero finalmente decidió ingresar al C. N. de Garraf.