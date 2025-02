España saborea en hockey el puesto más amargo

La gesta de ganar a Bélgica en cuartos dejó tal vez exhaustos a los jugadores españoles, que no pudieron completar la hazaña ganando una medalla. ... Si la derrota en semifinales ante Países Bajos fue rotunda e inapelable, la que se encajó ante el combinado indio resultó más dolorosa porque el equipo jugó bien y durante mucho tiempo controló el partido, pero acabó penando por su escasa puntería. Es la selección de la India un equipo impredecible, de aguijonazos y habilidad. Las cosas hubieran sido diferentes si los 'Red Sticks' hubieran acertado con sus lanzamientos de penalti córner, pero los nervios les acabaron atenazando, sobre todo en los últimos minutos, cuando el gol se volvió una necesidad imperiosa.

India comenzó el partido dejando claros cuáles eran sus argumentos. Buscó la portería española con un hockey dinámico e incisivo, sobre todo por la banda derecha. España, aunque de manera más pausada, entró en el cuerpo a cuerpo, lo que deparó un inicio entretenido, que podía romperse por cualquier lado. Las mejores ocasiones fueron asiáticas. Un disparo en el área de Upadhyay se fue fuera por centímetros y, en la jugada siguiente, el pie salvífico de Calzado impidió que la India abriese el marcador. A España le costaba contener los avances impetuosos de los centrocampistas asiáticos, que lucían su habilidad con el stick.

India Parattu, Sanjay, Harmanpreet Singh, Sumit, Rohidas, Manpreet Singh, Hardik Singh, Shamsher Singh, Abishek, Mandeep Singh, Sukhjeet Singh. Sustitutos: Jarmanpreet Singh, Gurjant Singh, Upadhyay, Pal y Prasad. 2 - 1 España Calzado, Bonastre, Gispert, Alonso, Rodríguez, Cunill, Clapés, Miralles, Menini, Basterra, Reyne. Sustitutos: Vilallonga, Recasens, Vizcaíno, Lacalle, De Ignacio-Simó. Árbitros: Bunge (Países Bajos) y Goentgen (Alemania)

Goles: 0-1: min. 18, Marc Miralles (penalti stroke). 1-1: min. 30, Harmanpreet Singh (penalti córner). 2-1: min. 33, Harmanpreet Singh (penalti córner).

El segundo parcial comenzó bajo las mismas coordenadas que el anterior, pero una jugada cambió el guion del partido. El árbitro señaló un penalti stroke cometido sobre Clapés en el área asiática. Marc Miralles lo convirtió y el 1-0 hizo mella en el combinado asiático. La India persistía con sus mismas armas: ataques a fogonazos y confianza en la destreza de sus mejores delanteros. Fue sin embargo Gerard Clapés el autor de la jugada más plástica de este parcial. Tras llegar hasta la línea de fondo, burló con una bola elevada la oposición de Upadhyay y logró dibujar un pase de la muerte que Borja Lacalle no llegó a concretar por milímetros. Pese a que España dispuso de alguna ocasión más, especialmente con el lanzamiento de tres penaltis córner, el equipo asiático logró sacudirse el dominio a base de lanzar embestidas furiosas, tal vez un poco alocadas, pero en última instancia eficaces. El premio del empate llegó al friso del descanso, como consecuencia de un penalti córner. Harmanpreet Singh logró embocar la bola entre las piernas de Calzado y de Rodríguez y restableció la igualdad en el marcador.

En el tercer tiempo pasó de todo. Hubo un aluvión de penaltis córner y los asiáticos se mostraron más eficaces en sus lanzamientos. Así llegó, al poco de empezar, el tanto que les ponía por delante en el marcador, también obra de Harmanpreet Singh, un lanzador muy solvente. España pudo conseguir un nuevo empate a raíz de otro penalti córner, pero el árbitro detuvo el partido para examinar el gol por vídeo y resolvió que había habido una mano previa de Recasens.

En el último parcial, India resolvió defender el resultado por acumulación. Hubo momentos en que todos los jugadores asiáticos se encontraban en el área, rodeando a su portero. El dominio español era absoluto, pero la bola debía salvar un bosque de piernas y de palos para encontrar un stick amigo. Ni con pases aéreos ni con cesiones rasas era posible adentrarse en una selva tan tupida. A falta de tres minutos, ante la dimensión del autobús indio, el técnico de los 'Red Sticks', Max Caldas, decidió retirar al portero para quemar más leña en la hoguera ofensiva. A punto estuvo de encontrar el premio gracias a un penalti córner lanzado con contundencia por Miralles. El guardameta indio, Parattu, respondió con una mano milagrosa. Aunque hubo más disparos de penalti-córner, una sucesión desastrosa de lanzamientos acabó con las esperanzas de la selección española. Las semifinales suponen un éxito para este equipo joven y ambicioso, aunque la amargura de un cuarto puesto tardará algún tiempo en disiparse,

Max Caldas: «El equipo hoy me ha divertido»

El entrenador de los 'Red Sticks' comparecía en la zona mixta con semblante risueño, opuesto a las caras largas y a la pesadumbre que mostraban sus pupilos. «Perdimos y hay que aceptarlo. Pero me ha divertido ver hoy jugar al equipo después de haber estado tan espesos con los Países Bajos. Dominamos el juego con y sin bola. Este es un equipo inexperto, pero que haya sido capaz de hacer ese salto en dos días me pone contento. Me siento mejor ahora de lo que me sentí contra los Países Bajos». Tanto Caldas como sus jugadores reconocían que el acierto con los penaltis córner había determinado el partido. «Hay dos tipos de tiradores, los que suelen tirar y los que suelen hacer goles -enfatizaba Caldas-. Nos faltan los que suelen hacer goles. Alguno hacemos, pero hay que hacerlos más de seguido. Es un tema de experiencia y entrenamiento, no hay más secretos».

Entre los jugadores, la decepción era visible. Haber alcanzado las semifinales no les endulza, al menos este jueves, la amargura de haberse quedado sin una medalla. «Es muy duro porque hemos hecho un gran torneo, y hoy un gran partido, que se nos ha ido por detalles. Nos ha faltado mayor acierto y tener la cabeza más fría», sentenciaba Marc Recasens. Su compañero Rafael Vilallonga confirmaba esa impresión: «Es como si hubiéramos hecho un gran esfuerzo para llegar hasta aquí y luego no nos hubiésemos llevado nada. Pero creo que esto nos va a servir mucho en el futuro. Hemos jugado ocho partidos de ocho en los Juegos, y eso es lo que todos soñábamos». El delantero vizcaíno también apuntaba hacia los penaltis córner: «Este deporte se decide en las áreas y es una jugada muy importante. Ellos lo han aprovechado y han sido muy efectivos».