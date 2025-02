España labra con sufrimiento un bronce ante Eslovenia

Había que despertarse del mal día contra Alemania y activarse para un partido final de los Juegos de París 2024 en el que había un ... bronce magnífico por el que dejarse las últimas gotas de energía. Y España no falla, y sube a un podio olímpico como ya lo hiciera en Atlanta 96, Sídney 2000, Pekín 2008 y Tokio 2020. Exhaustos y vacíos, los españoles celebran entre lágrimas este nuevo éxito de una nueva generación irrepetible, que lucha por los que son, por los que fueron, en un partido muy duro contra Eslovenia, para subir a ese tercer cajón y permanecer un ciclo olímpico más en el olimpo.

No es nada fácil, implacable la selección eslovena porque quiere una primera medalla en su historial y tiene las actitudes y las aptitudes necesarias para conseguirlo, pero hay un punto de orgullo más en el conjunto español que los lleva a las alturas, levantados tras la decepción, envueltos en un bronce de trabajo, sacrificio y pasión por este deporte. Tan importante para tanta gente, los que están en un estadio Pierre Mauroy de Lille, y los que lo ven desde casa, como Joan Cañellas y Gedeón Guardiola, ausentes de la cita en la que esperaban despedirse por dos lesiones traicioneras.

Hay rotaciones constantes por parte de los dos equipos. Se estudia y se mide cada reserva de energía porque el partido se espera durísimo de principio a fin y hay que llegar lo mejor posible hasta el último minuto.

La igualdad es la tónica en los primeros instantes, se nota que esto era un partido clave para todos porque hay agresividad desde el minuto 1. No se puede especular como en los dos partidos anteriores. Es el último día de los Juegos. Así lo entienden los de Jordi Ribera que empiezan muchísimo más activos tanto en ataque, y más solidarios en la defensa.

También Eslovenia sabe la trascendencia de este choque, después de perder contra Dinamarca en la semifinal. Así que se van repartiendo las jugadas de ataque y los goles, sin apenas errores en los primeros quince minutos (4-4). Ahí dan un estirón los de Uros Zorman gracias a dos lanzamientos fallados por los españoles y la efectividad de los suyos. Abren un pequeño hueco (6-4), pero esta España es la que los grandes momentos, la que se repone ante sus propios fallos y no tiembla cuando el rival se pone por delante.

𝗟𝗢𝗦 𝗛𝗜𝗦𝗣𝗔𝗡𝗢𝗦 𝗡𝗨𝗡𝗖𝗔 𝗡𝗢𝗦 𝗙𝗔𝗟𝗟𝗔𝗡



¡¡OTRO PARTIDO ÉPICO, Y OTRA MEDALLA DE BRONCE PARA EL BALONMANO ESPAÑOL! 🥉🇪🇸 #Paris2024 pic.twitter.com/Iqo6kt05K0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 11, 2024

La sequía de seis minutos sin marcar que permitió el despegue esloveno se acaba con un latigazo de Jorge Maqueda, y se enlazan después otros dos tantos, de Aleix Gómez y Daniel Fernández, para recuperar la desventaja y poner por delante sus aspiraciones de medalla. Es España la que tiene unos minutos de inspiración entonces, que se pone por delante por dos goles (11-9) a cinco minutos del descanso. El líder espiritual, cómo no, Álex Dujshebaev.

Esfuerzo y sudor

Pero Eslovenia no cede y recupera la desventaja poniendo el empate a 12 justo para entrar al vestuario con un gol desde los siete metros de Miha Zarabec. Sudor, esfuerzo y trabajo invertidos en esta primera media hora que se tiene que repetir e incrementar en los 30 minutos siguientes.

La dureza del encuentro, la exigencia en defensa y en ataque se notó en la primera parte de la segunda mitad. Apenas cinco tantos para cada equipo, atascados ambos conjuntos en una buena actuación de los porteros y de sus propias fuerzas, cansancio acumulado del torneo más la gestión de este partido que significaba tanto para todos: un bronce o un cuarto puesto.

La renta de un gol apenas significa nada. Hay alternancia de superioridad en el marcador, pero nadie respira aliviado. Primero es España la que consigue un 19-18 a falta de diez minutos, pero es Eslovenia la que insiste con un robo de balón para ponerse 20-19 en el siguiente minuto.

El momentazo previo a la victoria española



Abel Serdio coge en brazos a Aleix Gómez tras un duro golpetazo que podría acarrear una importante lesión#Paris2024 pic.twitter.com/agMydBYlzd — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 11, 2024

Un bronce, comprimido en cuatro minutos finales de infarto en el que se juega al borde del colapso pero nadie baja ni un milímetro los brazos. La exclusión de Sánchez-Migallón deja a España con uno menos dos de los tres últimos minutos, por lo que se redobla el esfuerzo de los de Ribera. Pero también se nota el cansancio en los brazos eslovenos, pues Vlar falla una opción clarísima cuando se entra en el minuto 58 y España va por delante 22-21.

Es Álex Dujshebaev quien vuelve a ponerse al equipo en su mano izquierda, se pelea con todos los rivales y manda un balón envenenado que alcanza la red y el corazón de los eslovenos. Es un 23-21 y es menos de un minuto por lo que los de Ribera defienden los puestos con todo lo que hay, que no es mucho, pero esto es una final, aunque sea por un bronce.

No se puede hacer nada con el tanto de Jure Dolenec, pero se levanta una muralla para evitar que entre otro más. No se quiere jugar más, no se puede jugar más. Y la muralla es invencible, olvidado el cansancio y todo lo que se ha sufrido, Eslovenia no pasa. El bronce es para España. Las lágrimas de Jorge Maqueda señalan lo que significa, para el hoy, para el ayer, y para el mañana. Quinto bronce olímpico para el balonmano masculino español.