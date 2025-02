La desafortunada despedida de Fraser-Pryce

Shelly-Ann Fraser-Pryce es un referente de la velocidad mundial, una atleta con un palmarés enorme que no ha podido tener la despedida de ... los Juegos Olímpicos que había soñado. Era su quinta y última participación, porque la jamaicana ya había anunciado que esta es la temporada de su despedida. Pero quería hacerlo a lo grande, desde el podio del estadio olímpico, en una distancia donde ella ha sido dos veces campeona, una vez segunda y otra tercera. Pero la tarde del sábado se encadenaron una serie de desgracias que finalizaron con la jamaicana de las pelucas de colores marchándose del Stade de France antes de que se disputara la gran final.

Tras una buena sesión calificatoria, Fraser-Pryce tuvo un problema en el acceso al estadio y la confusión fue tal que se llegó a decir que no había corrido la semifinal por llegar fuera del límite establecido para los competidores. El caso es que hay un vídeo donde se le ve a la jamaicana discutir con los responsables del acceso de atletas y protestar por un cambio que según ella no se había comunicado. No fue la única que se atascó en ese punto, porque Sha'Carri Richardson también sufrió el mismo problema a la hora de acudir a la disputa de la semifinal.

El caso es que tras su ausencia lo único que se conoció es un anuncio de Jamaica donde se decía que era a causa de un problema muscular que había sufrido en el calentamiento previo, pero no hubo una declaración oficial y la propia atleta tampoco profundizó sobre las causas en el mensaje que dejó en las redes. «Me resulta difícil encontrar las palabras que describan la profundidad de mi decepción. Sé que mis seguidores comparten y comparten esta decepción conmigo. Me siento verdaderamente bendecida por tener el apoyo constante de mis seguidores desde mi debut olímpico en 2008. Agradezco el apoyo de mis fans, de mi país y de la comunidad en general me ha infundido una inmensa gratitud que me ha sostenido a lo largo de mi carrera». escribió la velocista de 37 años.

Fraser-Pryce buscaba ser la primera atleta en los Juegos en conquistar cinco medallas consecutivas en la misma prueba, en los 100 metros, pero la jamaicana se quedó sin poder pelear por ese reto que se había marcado en la temporada de su despedida. Se marchará del atletismo con un palmarés enorme, con ocho medallas olímpicas y 15 en los Mundiales, y siendo la velocista jamaicana que daba la alternativa a Usain Bolt, ya que su primer oro olímpico llegó en Pekín'2008. Conocida además de por su talento por su eterna sonrisa y por sus pelucas de colores, su despedida de París y de los Juegos que tanto le han dado no estuvo a la altura de una deportista de su talento.

Su marcha completó un panorama desolador para Jamaica, que ya sabía desde hace tiempo que la defensora del título olímpico, Elanie Thompson Herah, no podría estar en la salida, y después se encontró con la lesión de Shericka Jackson, campeona mundial, que sufrió una lesión en la recta final de preparación. Tras anunciar que no competiría en los 100 metros, este domingo se supo que tampoco estaría lista para los 200.