Está en calma. María Vicente (Hospitalet, 2001), uno de los mayores talentos del atletismo español, avanza de forma satisfactoria en la recuperación de su tendón ... de Aquiles. Ya trota por la pista del CAR de Sant Cugat y mira con esperanza el próximo año, resuelta a volver a brillar en el héptatlon, su prueba favorita. Los Juegos Olímpicos de París los ve a distancia como comentarista de televisión.

-¿Cómo está?

-Pues bien, aunque, al haber comenzado el atletismo en los Juegos, empiezo a sentir esa nostalgia… Hasta ahora me había olvidado de todo para centrarme en mi recuperación. Estoy con muchas ganas porque la rehabilitación está avanzando y la idea es hacer pretemporada ya en octubre y preparar futuras competiciones si todo va bien.

-¿Cuál es su estado físico ahora?

-Estoy corriendo ya. Hago rodajes largos en la máquina que te quita gravedad, restando el 25% del peso. Gimnasio puedo hacer todo el que quiero y más. En pista ya estoy haciendo un par de vueltas lentas y luego hago rectas de 50 metros. También he comenzado a hacer algunos saltos suaves para ganar fuerza y que el tendón vuelva a ser reactivo otra vez.

-¿No siente dolor en el tendón?

-No, nada. Lo que noto es que aún me falta fuerza, claro. No está como el otro.

-En un futuro, aún lejano ¿su idea es volver al heptatlón? ¿o centrarse sólo en los saltos?

-A mí me gustan mucho las pruebas combinadas y quiero seguir ahí. También me encanta el triple salto y espero poder compaginarlo. Mi idea es centrarme en alcanzar algún día todo mi potencial en el heptatlón.

-¿La veremos competir en invierno?

-No sé. A ver cómo me adapto a los entrenamientos, porque no voy a forzar. Igual por tiempo ya sí podría competir, pero si no llego, pues la idea será preparar los Mundiales de Tokio en verano.

-Mirando atrás, analizando la lesión de Glasgow ¿ha dado con algún factor que pudiera haberla desencadenado?

-No. Le hemos dado muchas vueltas al tema y no hemos encontrado nada. Habíamos trabajado todo muy bien, los sectores débiles … los tendones a veces petan y ya está. No hay explicación, yo no sentía ningún tipo de sobrecarga.

-¿Cómo está viendo los Juegos? ¿Con qué ánimo?

-Bueno, lo que me costará ver es el heptatlón (empieza hoy), claro. Intentaré verlo desde fuera, sin que me duela. El resto de las pruebas las veré más por mis compañeros de la selección.

-¿Puede extraer algo positivo del drama de esta lesión?

-A ver… sí, pero no. Hay valores como la constancia, la perseverancia, seguir luchando, que se ven fortalecidos en momentos como este. He vuelto a Barcelona, a casa, con mi madre, con mi hermana, he podido volver a trabajar con Miquel Cos, el mejor fisio del mundo… bueno, esto sí ha sido positivo.

-¿Cuándo vuelve a Donosti?

-Yo creo que arrancaremos allí otra vez de forma definitiva en octubre.

-¿Qué echa de menos de San Sebastián?

-Pues ahora mismo ¡el frío! No sabes el calor que hace en Barcelona, es alucinante… Y a Ramón, mi entrenador. ¡Yo creo que hasta él me echa de menos!

-¿Cómo ve el atletismo español?

-Se está afianzando mucho y los próximos años van a ser aún mejores.

-De los criterios de selección de la Federación, ¿tiene alguna opinión?

-Eeeeh… no, no opino, ¡mejor! De todos modos, yo siempre voy a estar más en el bando de los atletas que de los oficiales, pero mejor no opinar.

Si hubiera ido a París ¿a qué deportista le habría gustado conocer?

-Simone Biles.

¿Y del atletismo?

-Es que desde que me pasó aquello estoy como muy 'out'. No sabría decirte.

¿Ha estado fuera… como mecanismo de defensa?

-Sí, sin duda. Lo he hecho inconsciente, pero justo las dos veces que me he ido de vacaciones han sido los Campeonatos de España y de Europa… ¡Mi subconsciente lo estaba meditando todo!

-¿Ve algún atleta español tapado, alguno que vaya a dar la sorpresa?

-Sí. En 800, Attaouiy Canales. En vallas, Asier y Quique.

-El Estadio Olímpico se llena incluso en las eliminatorias de la mañana… ¿Está en un buen momento de popularidad el atletismo?

-Sí. Y están contribuyendo mucho desde Estados Unidos atletas como Noah Lyles o Richardson. Ese documental de Netflix está potenciando mucho nuestro deporte. Quieren que sea un deporte muy visto a nivel mundial. El atletismo es el deporte rey.

Ana Peleteiro. ¿Qué le inspira?

-Es una luchadora, una ganadora. Tiene una garra especial para los momentos importantes. Tiene algo que le inspira en esos instantes clave.

-Iván Pedroso se ha convertido en el entrenador decisivo de España…

-No he coincidido mucho con él pero me parece que es muy agradable. En Glasgow me dio mucho ánimo y me dijo que él también tuvo una rotura de tendón. Eso me ayudó mucho viniendo de alguien importante y en un momento duro para mí.

-¿Ha cambiado algo desde la lesión, algo diferente en su preparación?

-Simplemente he cargado más el colágeno, con suplementos.

-¿Ha ganado peso desde la lesión?

-Unos dos kilos, aunque seguramente habré perdido músculo también.

-¿Qué otros deportes sigue estos días?

-El tenis. Fue una pena lo de Nadal en dobles. Estuve a tope con Alcaraz.