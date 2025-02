Carolina Marín tiene roto el ligamento cruzado de su rodilla derecha y los dos meniscos

Ángel Luis Menéndez Lunes, 5 de agosto 2024, 14:48 | Actualizado 21:05h. Comenta Compartir

«Estoy destrozada». Carolina Marín no pudo reprimir la emoción a su llegada este lunes a Madrid procedente de París. Y, a continuación, como queriendo ... aparcar el cúmulo de sensaciones que le brotaban, soltó un evasivo: «Me voy al hospital, no sé si me tendrán que operar, a ver qué sale». Salió lo peor. La jugadora onubense sufre la rotura del ligamento cruzado y los dos meniscos de su rodilla derecha, una lesión que, en principio, no tendría que impedirla regresar a la alta competición, pero que la mantendrá de baja entre ocho meses y un año, en función de su evolución y el estado de la zona dañada.

El diagnóstico lo conoció la campeona del mundo a primera hora de la tarde. Y no por esperado fue menos doloroso. Se trata de la tercera rotura de rodilla que sufre Carolina Marín. «No me quiero retirar así», repetía a su entrenador cuando el domingo tuvo que abandonar la semifinal que disputaba y ganaba contra Bing Jiao He. Es una lesión grave, y bien lo sabe Carolina Marín, que ya sufrió idéntico percance en enero de 2019 durante la final del Masters de Indonesia. Tardó siete meses en volver a las canchas y tuvo que trabajar arduamente tanto el aspecto físico como el mental. Le ayudó mucho autoimponerse como meta la competición de bádminton de los Juegos Olímpicos previstos en Tokio para el año 2020. Pero la pandemia de la covid-19 asoló al mundo y la cita japonesa tuvo que retrasarse un año. Caluroso recibimiento a la jugadora de bádminton @CarolinaMarin 🇪🇸 🏸 a su llegada al #Aeropuerto Adolfo Suárez #Madrid-Barajas 👏 🛬



Caluroso recibimiento a la jugadora de bádminton @CarolinaMarin 🇪🇸 🏸 a su llegada al #Aeropuerto Adolfo Suárez #Madrid-Barajas 👏 🛬

¡Fuerza, Carolina 💪! pic.twitter.com/BYa0Nck34o — Aena (@aena) August 5, 2024

Y en mayo de 2021, apenas un mes antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos nipones, Carolina Marín volvió a caer lesionada de gravedad. Otra vez el ligamento cruzado de la rodilla, en este caso la izquierda. Además, las pertinentes pruebas médicas descubrieron que tenía rotos los dos meniscos, como ahora. Vuelta a empezar y un nuevo y prolongado periodo de recuperación del cuerpo y el alma, esta vez con la mente puesta en los Juegos de París. Ahora, tras la enésima desgracia, nadie mejor que ella para decidir sobre su futuro. En el deporte y en la vida. El gesto de su rival Rota de dolor y tristeza, es improbable que Carolina Marín halle consuelo durante un largo período, pero a buen seguro que este lunes su corazón se sintió aliviado durante un instante por el soplo de generosidad deportiva protagonizado por una joven china, subcampeona en la pista pero imbatible en humanidad al subirse al podio. He Bing Jiao, la rival que el domingo no sabía qué hacer ni dónde meterse mientras contemplaba atónita y asustada la tragedia de Carolina, lesionada en la semifinal de bádminton de los Juegos de París, jugó este lunes la final. Sabía que el maldito destino la había colocado a ella en el lugar que debería haber ocupado la española. Por supuesto, salió dispuesta a pelearle el oro a la coreana An Se-Young, número 1 del mundo y, por tanto, gran favorita. No pudo hacerlo. Lo intentó, pero perdió por dos sets a cero (21-13 y 21-16), así que minutos después se dispuso a recoger la medalla de plata. Se subió al cajón, recibió la presea y se dispuso a posar para la foto de rigor. Y ahí, mientras agarraba con la mano izquierda el metal plateado, en la derecha sostenía y mostraba un pequeño pin federativo con la bandera de España. La campeona coreana y la indonesia Gregoria Mariska, bronce, sonreían abiertamente. Bing Jiao, todavía impresionada por lo sucedido el domingo, dibujó un pretendido gesto de satisfacción con los labios apretados y la banderita española bien visible entre sus finos dedos. Un detallazo.

Juegos Olímpicos