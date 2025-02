Caos en la red ferroviaria de Francia por un «ataque masivo» que afecta a 800.000 viajeros

Beatriz Juez Viernes, 26 de julio 2024, 09:26 | Actualizado 15:30h. Comenta Compartir

Caos ferroviario en Francia. A horas del arranque de los Juegos Olímpicos de París 2024, la empresa nacional de ferrocarriles francesa SNCF denunció este viernes que es víctima de «un ataque masivo para paralizar» las líneas de trenes de alta velocidad (TGV). Unos 800.000 ... viajeros se encuentran afectados, según cálculos de Jean-Pierre Farandou, presidente del Grupo SNCF, que ha asegurado que han movilizado a su personal para hacer «las reparaciones lo más rápidamente posible». Farandou habló de «una voluntad de perjudicar gravemente a los franceses» y consideró que se trata de «un ataque premeditado, calculado y coordinado». No obstante, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, aseguró este viernes«el sabotaje no tendrá impacto» en la ceremonia inaugural. «Es inaceptable lo que ha ocurrido. No tiene consecuencias sobre las redes de transportes de la región de Île-de-France» (región parisina), dijo Hidalgo tras reunirse en la embajada de España con el rey Felipe VI.

Noticia relacionada París, la ciudad de la seguridad Igor Barcia «Nuestros servicios de inteligencia y nuestras fuerzas del orden están movilizados para encontrar y castigar a los autores de estos actos criminales», afirmó el primer ministro saliente, Gabriel Attal, tras los actos de sabotaje dirigidos contra la red de TGV. La SNCF recomienda a sus clientes que pospongan sus viajes y que no vayan a las estaciones. No sólo los viajeros que se iban o regresaban de vacaciones se encuentran afectados, sino también probablemente muchas personas que habían planeado viajar a París para asistir hoy a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. «Anoche se produjeron actos malintencionados coordinados que afectaron a varias líneas de TGV y que perturbarán gravemente el tráfico hasta este fin de semana. Condeno enérgicamente estas acciones criminales que afectarán a las salidas de vacaciones de muchos franceses», señaló el ministro saliente de Transportes, Patrice Vergriete, que agradeció a los equipos de la SNCF que están trabajando para «restablecer lo más rápido posible las condiciones de circulación». «Todos los elementos de que disponemos muestran claramente que fue deliberado. Todo apunta a incendios provocados. La coincidencia de horarios, las furgonetas encontradas con personas que huyeron, los pirómanos encontrados en el lugar», dijo Vergriete, que confirmó que «hay una investigación en curso». Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France (región parisina), consideró que «evidentemente este ataque no es una coincidencia. Este ataque es una voluntad de desestabilización de Francia en el momento que están a punto lanzarse los Juegos Olímpicos y Paralímpicos». Actos de vandalismo La SNCF precisó que ha sido víctima de actos de vandalismo en tres líneas de alta velocidad (Atlántico, Norte y Este). «Se llevaron a cabo incendios intencionados para dañar nuestras instalaciones», explicó la compañía ferroviaria. La estación de Montparnasse en París es una de las más afectadas con ningún tren en circulación «hasta las 13.00 horas». En la línea sureste también ha habido intentos de sabotaje, pero han podido ser evitados. Según la cadena de televisión BFMTV, armarios de señalización han sido incendiados y cables cortados e incendiados. Como consecuencia de ello, «la circulación de TGV en las líneas del Atlántico, Norte y este está siendo gravemente perturbada. Estamos desviando algunos trenes en la línea clásica, pero vamos a tener que cancelar un gran número de ellos». La SNCF informó que «todos los billetes son canjeables y reembolsables» y que informarán a sus clientes por SMS sobre la salida de sus trenes. La circulación de los trenes Eurostar, que unen la estación del norte de París con otras ciudades europeas, también se han visto afectadas por este «ataque masivo», que está provocando retrasos de hasta una hora en esos trenes.

