Alberto Ginés volverá de París sin medalla

No pudo ser. Alberto Ginés regresará de París sin medalla. No hubo remontada en la especialidad que mejor se adapta a sus condiciones, la dificultad, ... y el cacereño, lastrado por su ‘alergia’ al bloque, no podrá consolidar la gesta histórica que tres años atrás conquistara en Tokio, cuando con solo 18 años se colgó la medalla de oro, el primer deportista español en lograrlo.

Los dos primeros en salir a escena en la final decisiva, McArthur y Duffy, sumaron puntos suficientes, añadidos a los obtenidos en el bloque, como para impedirle tanto la medalla de oro como la plata, por lo que solo le quedaba la lucha por el bronce. Después sería Schubert quien se aupaba al podio provisional, eliminando cualquier chance del extremeño por mucha heroicidad que pudiera realizar en su hábitat predilecto. Alberto Ginés sería segundo (empatado con el tercero y ganador final Roberts), y séptimo en el global, diploma olímpico, en una escalada donde el británico Toby Roberts, su sucesor, dio la sorpresa colgándose el oro (155 puntos totales y 92,1 en dificultad), seguido por el japonés Anraku (145,4 y 76,1) y el austriaco Schubert (139,6 y 96). Ginés finalizó con 116,2 tras los 24,1 del bloque y los 92,1 de la segunda final. Una vez más el bloque condenó sus aspiraciones.. Antes de esos primeros impulsos sobre la compleja pared, tocaba hacer limpieza mental, olvidarse de lo sucedido un rato antes en la primera final y emprender el camino de la remontada. Una prueba muy diferente al boulder, con un muro en esta ocasión muy inclinado de unos 15 metros y un top que vale 100 puntos, el gran objetivo de Ginés. Si no se alcanza, al menos llegar lo más alto posible superando presas que van puntuando menos en los seis minutos de tiempo establecido. Eso sí, un error grave que te suelte y te deje colgado de la cuerda pone punto final a la participación, por lo que hay menos opciones o intentos respecto al boulder. El primero de los ocho escaladores en liza fue el británico McArthur, que se convertía en candidato con sus 72 puntos, 125,9 en total. Eso significaba que Alberto Ginés ya no podía ser oro ni siquiera haciendo los 100 puntos porque sus 24,1 del bloque, la asignatura pendiente, eran insuficientes. Al estar en una sala de aislamiento, el extremeño no sabía lo que sucedía en el exterior, algo positivo en este caso. El segundo fue el norteamericano Duffy, con 136 totales, otra medalla que se le escapaba a Alberto Ginés, que como mucho, y aunque estuviera perfecto, optaría al bronce quedando por salir candidatos serios como Schubert, Roberts o Anraku. El panorama cada vez se oscurecía más. Noticia relacionada Escalada «Con un poco de suerte, no vuelvo a competir en bloque en mi vida» Marco A. Rodríguez Sobre todo cuando el austriaco Schubert se acercaba al oro momentáneo con 84 puntos (139 en total). Matemáticamente eliminaba cualquier opción de medalla para Alberto Ginés antes de que el extremeño pusiera un solo pie sobre el muro. El siguiente en competir era precisamente el seguidor de Extremoduro, al que solo le faltaba al menos dejar el pabellón alto buscando el primer puesto en su disciplina de dificultad. Alberto fue progresando y sumando puntos poco a poco, con decisión. En menos de tres minutos ya estaba en el tercer nivel y en un suspiro se ponía en los 68 puntos con el top cada vez más cerca. La zona donde los demás habían caído y donde en esta ocasión él también cayó, consiguiendo 92,1 puntos y 116,2 totales, situándose cuarto de la general. Noticias relacionadas Cómo sobrevivir a una medalla de oro Pío García Escalada Alberto Ginés sube más que nadie Pío García Tras Ginés era el turno de todo un clásico como Adam Ondra, pero el checo poco podía hacer porque tenía inalcanzables las medallas al haber puntuado exactamente lo mismo que el cacereño en boulder. No hizo top pero sumó una presa más que Ginés (96 puntos), adelantándole en la tabla. Faltaban solo dos aspirantes para decidir el podio y los puestos definitivos de los ocho finalistas. El penúltimo, el británico Roberts, se subía a lo más alto del podio al rozar el top con 92,1 puntos para 155,2 en total. Quedaba el japonés Anraku, máximo aspirante, que cayó antes de tiempo en el último nivel permitiendo el oro de Roberts, el sucesor de Alberto Ginés. La pesadilla del bloque En el preludio de esta segunda semifinal se repitió la historia y la hoja de ruta necesaria para alcanzar la tercera medalla extremeña tras las dos de Álvaro Martín. Como ocurriera el lunes, al cacereño se le atragantó la disciplina del boulder (bloque) y tenía que darlo todo en su especialidad preferida de la dificultad con unas medallas situadas a unos 40 puntos. Fue octavo, empatado con el séptimo, Ondra, con 24,1 puntos, lejos de una cabeza liderada por el japonés Anraku, con 69,3 puntos; seguido por el norteamericano Duffy 68,3, y tercero el británico Roberts, con 63,1. Lo tenía difícil, pero no imposible. El británico McArthur fue el primero en comparecer y muy pronto, en el primero de los cuatro bloques, logró el top y sus 25 puntos, lo que daba una idea inicial de que quizá esta vez los diseñadores de la prueba no fueron tan crueles como el lunes. El norteamericano Duffy también consiguió esos 25 puntos, con la habitual resta de décimas por los intentos empleados, lo que podría confirmar esa idea. Pero fue un espejismo porque los bloques siguientes eran verdaderas trampas, algo favorable a nuestro representante pues las distancias no son insalvables. Ginés fue el quinto en salir a escena. Un bloque que no le beneficiaba porque era muy explosivo y en el que tienen ventaja los escaladores de mayor envergadura y que pueden llegar más lejos con sus saltos en los movimientos más dinámicos y menos estáticos. El cacereño se quedó sin puntos porque no alcanzó ni siquiera la zona baja, por lo que ya sufría las primeras diferencias en la tabla respecto a quienes sí habían sumado el top: McArthur, Duffy, Schubert, Roberts y el japonés de 17 años y principal candidato Anraku, que en menos de un minuto hizo el top sin fallo colocándose primero. En el segundo bloque Ginés sí pudo sumar sus primeros puntos en las zonas bajas, pero solo fueron 4,7 y de nuevo permitía que los rivales se distanciaran. Su gesto contrariado lo decía todo. La pesadilla de esta especialidad le hacía estragos una vez más. Para los próximos Juegos de Los Ángeles podrá despertar de este mal sueño pues las disciplinas se separan y cada una tendrá sus propias medallas. Nadie salvo Anraku hizo top en este segundo tramo, pero la tabla ya registraba una separación importante entre el extremeño y los líderes. Anraku encabezaba la tabla con 49 puntos pero ya aparecían varios adversarios más con más de 40 puntos por los solo 4,7 de Ginés. El tercer bloque, muy físico, se ajustaba más a las características del cacereño, que sumó pronto la zona baja y se asomó a un top que rozó con la mano izquierda pero no pudo agarrar y sujetarse como es preceptivo. 9,8 era su puntuación. Ginés necesitaba lo máximo en el cuarto bloque para reducir distancias, pero no era el entorno propicio; de nuevo mucha separación entre los módulos, más asequible para escaladores altos. Al menos llegó hasta la zona de 10 puntos y rozó el top. Otra vez su cara reflejaba frustración mientras se despedía del público que abarrotaba el rocódromo de Le Bourget. Un adiós que fue antesala de su marcha definitiva sin premio tras la segunda final. Toca pensar ya en LA.

