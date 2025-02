Marco A. Rodríguez Badajoz Viernes, 9 de agosto 2024, 14:40 | Actualizado 21:14h. Comenta Compartir

Siempre sincero, Alberto Ginés no quiso poner excusas a la ausencia de medalla pero sí avanzó que está algo lesionado y que esta circunstancia pudo ... repercutir en su séptimo puesto final y sobre todo en sus flojos resultados en el boulder. «Ando algo cojo y me estoy infiltrando desde marzo porque estoy algo lesionado. Me duele bastante, pero bueno. La lesión me ha perjudicado para este tipo de bloques, aunque no quiero ponerlo como excusa. Veníamos con las cartas que teníamos. No he podido dar mi cien por cien y demostrar todo lo que había mejorado en el bloque», comentó tras su participación.

El escalador extremeño dijo sentirse decepcionado por su actuación en una prueba de bloque a la que en el futuro no quiere ver ni en pintura. Por suerte, en los próximos Juegos será otra película y las disciplinas se separarán, olvidando esta especie de triatlón de la escalada que en nada le favorece. «Me quedo algo desilusionado en el boulder pero sí ilusionado con la cuerda, donde sé que estoy entre los mejores del mundo y me da esperanzas de cara a Los Ángeles. Todo apunta a que los van a separar y eso me beneficia, el bloque no es algo que disfrute, es algo que tengo que hacer y ya está, como en Tokio la velocidad, pero no me gusta. Con un poco de suerte, no vuelvo a competir en bloque en mi vida», apuntó sonriente, pensando en que de cara a un futuro se le esfuma su verdadera pesadilla. Noticia relacionada Escalada Alberto Ginés volverá de París sin medalla Marco A. Rodríguez Respecto al próximo ciclo olímpico y el balance de París 2024, Ginés quiere ser positivo. «La intención es ir paso a paso, intentar mejorar y centrarme en la cuerda estos próximos años. Quedarán muchas competiciones, como los cuatro Campeonatos del Mundo. El simple hecho de estar en París ya es un orgullo, hemos cumplido nuestro sueño, estar entre los mejores ya era el objetivo, no hemos podido luchar por la medalla pero la competición es así», significó ante los micrófonos de TVE.

