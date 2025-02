Alberto Ginés remonta y se mete en la final

«Mejor de como lo he hecho hoy no sé hacerlo»

Alberto Ginés se mostraba muy satisfecho tras cumplir el objetivo. «Mejor de como lo he hecho hoy no sé hacerlo, no puedo escalar mejor. Sabía que en la cuerda tenía que rascar los máximos puntos y así lo hemos hecho, estoy muy satisfecho». El cacereño tuvo una previa de esta semifinal bastante dura en lo psicológico. «Han sido muy duras mentalmente las horas previas, pero menos mal que tengo muy buena gente a mi alrededor, como mi entrenador, fisio, familia y amigos, con gente así puedo darlo todo. Si hubiese sido el último me seguirían queriendo igual», comentó al micrófono de Televisión Española. Alberto se quiso quitar presión diciendo que no vino a París pensando en defender el oro de Tokio y sobre la final tiene esperanza de poder mejorar en el bloque.