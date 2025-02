El 4x400 de David García Zurita, fuera de la final en los Juegos

Si por algo se caracterizan las carreras de relevos es su imprevisibilidad, ya que influyen muchos factores más allá de la velocidad, como la técnica ... en la entrega del testigo o la estrategia a la hora de ubicarse en la pista para evitar toques e incidentes. También la suerte en su alianza con la causalidad, porque el caos ingobernable al que mutan algunas de estas pruebas es una variable más que decisiva.

Este viernes, todo salió mal para el 4x400 masculino español en la serie clasificatoria de los Juegos de París, con la presencia del pacense David García Zurita. Solo pudieron ser séptimos y se quedaron muy lejos de pelear por el pase a la final. No estuvieron finos, pero tampoco ayudaron los lances que salpicaron la prueba. Poco consuelo fue que el 3:01.60 que firmaron es la mejor marca nacional en una cita olímpica y la octava más rápida de la historia de nuestro país.

Hubo que esperar hasta las últimas horas de la víspera de la prueba para conocer si finalmente David García Zurita estaba en la relación de atletas que concurrían en la prueba del relevo largo. La Federación Española hacía público a última hora del jueves que el extremeño tomaría la salida junto a Iñaki Cañal, Óscar Husillos y Julio Arenas, quedándose como suplente Manuel Guijarro. El pacense realizaría la tercera posta después de uno de sus ídolos, toda una institución de la distancia como Husillos.

El chico prodigio del atletismo nacional llegaba a la cita de París con apenas 19 años, cumplidos el pasado 6 de junio, tras competir en una última prueba días antes de aterrizar en la villa olímpica. Participó en el Campeonato de España sub-20 celebrado en Castellón, donde se colgó el oro en los 400 con una marca de 47.01, casi un segundo más de su mejor marca personal, que batió unas semanas antes en el Nacional de la Nucía, que le valió el bronce y el billete para la cita de este jueves en el Stade de France. Además, ese tiempo suponía el récord de Extremadura de la distancia.

En febrero fue subcampeón de España absoluto en pista cubierta. Con los 'Spanish Beatles' estuvo presente en el Europeo de Roma, donde finalizaron quintos, y también en el preolímpico de Bahamas, donde lograron la clasificación para los Juegos, tras vencer en la serie de la repesca, aunque en esa carrera no estuvo presente el benjamín de la expedición.

En el turno de mañana de este jueves España se ponía en liza en la segunda serie de las clasificatorias partiendo de la calle nueve y encuadrada con India, Francia, Brasil, Italia, Sudáfrica, Bélgica y Nigeria. Llegaban con 3:01.44 como mejor marca de la temporada, la sexta de los ocho participantes, solo por delante de los nigerianos y los indios; únicamente dos países han bajado este año de los tres minutos, belgas y sudafricanos, que se unen a EE UU, Zambia y Botswana, presentes en la otra serie. Ahí se impusieron con autoridad los representantes del país de África meridional, por delante de Gran Bretaña y unos estadounidenses que pagaron una mala primera posta y que tuvieron que remontar sufriendo mucho para pasar.

El ritmo de la carrera era un factor primordial para las opciones del combinado nacional de meterse en al final, ya que además de los tres más rápidos de las dos carreras pasaban a la final las dos mejores marcas de toda la ronda. La referencia era el 2:59.48 de los japoneses y el 3:00.08 de Zambia, que ponían muy cara la clasificación por tiempos, porque en caso de no llegar en las primeras plazas necesitaban batir el récord de España para tener opciones.

Arrancaba Iñaki Cañal, como suele ser habitual, y lo hizo con mucha potencia, entregando a la perfección y bien situado a Óscar Husillos, que se enmarañó en un mar de piernas y se vio obligado a meterse por dentro con mucho tráfico, lo cual le frenó y le hizo perder comba. En la contrarrecta apretaba los dientes para recuperar algo de terreno antes de que Zurita entrara a escena.

La arrancada del extremeño fue más que accidentada, con Matthys Nortje tratando de colarse por una zona imposible y casi arrollando al pacense, que a punto está de tropezar y atropellar al francés Teo Andant. El sudafricano acabó por los suelos antes de entregar el testigo, pero su equipo, que fue último, acabó siendo admitido en la siguiente ronda tras el rearbitraje.

El atleta extremeño tiraba, se vaciaba, pero no podía adelantar posiciones y se quedaba anclado en la sexta plaza. Julio Arenas recibía la posta muy rezagado, lejos de la lucha por meterse en la carrera definitiva por las medallas del sábado, y entraba en meta séptimo. España cerraba con 3:01.60, con el lastre de una carrera sucia en algunos tramos, con Cañal con un registro de 45:20, Husillos con 44.70, mientras que Zurita hizo 46:10 y Arenas, 45:60. Primeros fueron los franceses (2:59:53), seguidos de los nigerianos (2:59:81) y los belgas (2:59:84).

Sin embargo, los africanos fueron descalificados por los jueces tras pisar la línea de separación de las calles, lo cual permitía a Italia adjudicarse esa vacante como tercera, mientras que los españoles ganaban una plaza y eran definitivamente sextos.

Una vez finalizada la carrera, David García Zurita y el resto del equipo nacional atendieron a RTVE y el deportista del Club Atletismo Badajoz se refirió al buen trabajo pese a las dificultades que sufrió Óscar Husillos, pero especialmente a la odisea del pacense cuando recibió el testigo: «Óscar ha entrado tercero, pero al inicio, el sudafricano me ha empujado, me ha hecho chocarme con el francés. A pesar de eso, en los últimos metros he corregido y he rectificado un poco».

Unos problemas que también perjudicaron en el tramo final, «Julio se ha tenido que abrir paso entre tres personas, pero no hay excusas, entrenamos mucho esto, somos de los mejores países técnicamente pero estas cosas pasan en carrera, nada que reprochar». Reconoció que se van sin poder cumplir el objetivo y por tanto es inevitable ese sentimiento de decepción porque «aspirábamos a la final, deja un sabor agridulce». Teniendo en cuenta también que buscaban batir el registro nacional, al que no han podido acercarse.