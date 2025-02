Ben Yedder, condenado a dos años de cárcel por agresión sexual

Amador Gómez Madrid Martes, 12 de noviembre 2024, 14:30 | Actualizado 17:02h. Comenta Compartir

El exfutbolista del Sevilla Wissam Ben Yedder ha sido condenado a dos años de cárcel por agresión sexual, en estado de embriaguez, a una joven de 23 años, a la que deberá indemnizar con 6.500 euros. El jugador francés de 34 años, que se encuentra sin equipo, fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban por el tribunal penal de Niza, aunque no ingresará prisión, ya que su condena ha sido suspendida, aunque su nombre será inscrito en el sistema de autores de delitos sexuales o violentos.

Ben Yedder confesó hace un mes en el juicio que es alcohólico y que los hechos que le imputan por agresión sexual cometida la noche del pasado 6 de septiembre se deben a su dependencia del alcohol. «Había estado bebiendo y no recuerdo lo que pasó esa noche. Fue una época un poco difícil, tuve problemas con mis agentes, con mi mujer... Llevaba tres o cuatro días bebiendo. Continué cada vez más, se intensificó. Estaba bajo los efectos del alcohol. Debería haberlo dejado pero no era yo mismo. El alcohol me hizo olvidar, me ayudó a dejar de pensar.... Me doy cuenta de que fue el peor error de mi vida. Me refugié en el alcohol», desveló el exjugador del Sevilla y el Mónaco en el tribunal penal de Niza.

El futbolista francés, aparte de ser condenado a dos años de prisión condicional y cuidad e indemnizar a la víctima, deberá pagar una multa de 5.000 euros y se verá privado de su permiso de conducir durante seis meses. La joven denunciante acusó de Ben Yedder a haber intentado besarla y haberse masturbado delante de ella en el coche del padre del jugador. Cuando la policía se presentó en su casa de Cap-d'Ail para detenerle por conducir borracho, Ben Yedder se negó a obedecer a los agentes.

La Fiscalía solicitaba para Ben Yedder dos años y seis meses de prisión suspendida, ya que se encontraba bajo supervisión judicial, tras pagar una fianza de 900.000 euros a otra joven que le acusó de violación tras una cita en verano de 2023. Este caso aún está bajo investigación. También será juzgado a finales de diciembre por violencia psicológica contra su esposa, durante el proceso de divorcio que comenzó en mayo del pasado año.

