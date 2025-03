Tuchel anuncia su adiós al Bayern de Múnich y se une a las salidas de Klopp y Xavi

Isaac Asenjo Madrid Miércoles, 21 de febrero 2024, 11:56 | Actualizado 13:37h. Comenta Compartir

Con menos de un mes de diferencia, los entrenadores de tres de los clubes más importantes de Europa han anunciado que dejarán libre su banquillo a final de temporada. Se está poniendo de moda. Primero fue Jurgen Klopp, que dijo irse del Liverpool este próximo verano por sus grandes síntomas de agotamiento. Tras casi nueve años en el cargo, el entrenador alemán se ha quedado sin energía después de convertir al conjunto inglés en unos de los equipos más competitivo de la Liga de Campeones junto con el Real Madrid, Manchester City o Bayern de Múnich.

Le siguió al de Stuttgart la decisión de Xavi Hernández de marcharse del Barcelona al concluir este curso tras dos años y medio de montaña rusa. «Si no fuese Xavi, ya lo habría destituido», dijo Joan Laporta a posteriori aceptando la determinación del de Terrassa, que se irá más que por cansancio, por los malos resultados del equipo. Y lo mismo le ha ocurrido a Thomas Tuchel en el Bayern de Múnich, el último en apuntarse al hábito de anunciar un adiós mientras se continúa en la entidad hasta el último partido del campeonato. No obstante, el de Anfield es el único de los tres que decide irse en el liderato de la Premier y con serias opciones de ganar todos los títulos en los que está inmerso porque admite que no sabe si será capaz de mantener la excelencia que exige su club.

El adiós de Tuchel -que sustituyó a Julian Nagelsmann como entrenador del Bayern en marzo de 2023- no será una gran sorpresa para muchos, después del decepcionante estado de forma reciente del Bayern, que está a punto de perder la hegemonía de la última década en Alemania a favor del invencible Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que suena con fuerza para reemplazar al técnico alemán en el Allianz Arena. Lo mismo ocurre con los 'reds', que tienen en el donostiarra al principal candidato a su banquillo. El de Tolosa -exjugador de ambos equipos- luce en el escaparate de los banquillos más importantes del Viejo Continente gracias a una temporada arrolladora en la que lidera la cima de la Bundesliga y en la que aún lucha por acabarla con un triplete de liga, Copa y Europa League. A día de hoy es el único equipo que se sostiene invencible en toda Europa en esta temporada, sin nadie que se acerque a sus números, con 28 triunfos, cuatro empates, 95 goles a favor y 22 en contra entre las tres competiciones.

El de la factoría de Zubieta es además un sueño para parte de la junta directiva del Barça, club donde se hizo histórico su padre Periko; y suena en las oraciones del Real Madrid -donde tuvo una impecable trayectoria durante un lustro en el Bernabéu- cuando Carlo Ancelotti abandone la nave de Chamartín. El técnico de Reggiolo renovó a final de año hasta 2026.

La derrota por 3-2 ante el Bochum el domingo pasado, la tercera en una semana tras caer en Leverkusen (3-2) y en Roma ante la Lazio (1-0), disiparon la ilusión en los responsables del Bayern de Múnich, que busca sustitutos desde hace tiempo. El balance de Tuchel en sus 44 partidos dirigiendo al Bayern es de 28 victorias, 5 empates y 11 derrotas. El equipo bávaro suma con él 100 goles anotados y 54 encajados. El único título conseguido hasta la fecha fue el de la última Bundesliga. El germano, campeón de la Champions League con el Chelsea en 2021, podría buscar nuevos retos y ha sonado en alguna ocasión para ocupar el banquillo que dejará Xavi en el Barcelona.