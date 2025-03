El Villanovense sobrevive en Lebrija

Un gran ejercicio de supervivencia es lo que tuvo que hacer el Villanovense para rascar un punto de la cancha de un Antoniano que ... las tuvo de todos los colores para llevarse el choque, pero que no consiguió batir la meta de José Andrés. Resultado casi inverosímil por sensaciones y llegadas, pero este empate sirve a ambos conjuntos para estrenarse en el casillero.

ANTONIANO VILLANOVENSE 0 0 -

Como se podía prever, el Antoniano iba a comenzar dominante y teniendo las primeras ocasiones. El Villanovense, por su parte, no conseguía encontrar soluciones a la alta presión de los de Diego Galiano, los cuales tuvieron dos ocasiones a balón parado que no entraron por salvadas in extremis de José Andrés.

Las bandas estaban siendo un castigo constante para la escuadra dirigida por Gus. Javi Rodríguez y Ayán, que fue sustituido por lesión, estaban percutiendo constantemente y generando superioridades por la línea de fondo. Los serones estaban desbordados, pero pasado el arreón inicial supieron reducir el ritmo y empezaron a encontrar un campo contrario que no se había visitado en los primeros compases.

La alta intensidad iba y venía por momentos, pero el balance general fue preocupante para los verdes, ya que los constantes centros al área y el peligro del elenco local a balón parado provocaban que cada llegada supusiera expectación en el Municipal de Lebrija, el cual acabó el primer periodo muy enfadado por varias decisiones del colegiado. Josh Farrell tuvo una llegada cuando el encuentro se acercaba al descanso, pero su ocasión no terminó de generar el peligro que se esperaba.

El comienzo de la segunda parte no iba a distar del guion de la primera parte: Juanfran tuvo la suficiencia para plantarse en la frontal y provocar una llegada en el primer minuto. Y poco a poco, el cuadro serón pudo empezar a salir en transiciones peligrosas, empezando a llegar con soltura y a empezar a crear sensación de peligro por primera vez. Pero ese arreón iba a durar poco tiempo y pareció fruto de un vaivén pasajero del partido: pasados los minutos, el Antoniano volvió a dominar y a generar un buen volumen de llegadas, pero no terminó de materializar ninguna.

El final del partido se solventó con una última gran llegada del Antoniano, que a los puntos ha sido muy superior, pero el resultado terminó siendo el inicial. Ambos conjuntos estrenaron sus casilleros de puntos, aunque las sensaciones del Villanovense fueron bastante peores.