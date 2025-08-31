El Villanovense se presenta con triunfo ante el Castuera

Estrella Domeque Villanueva de la Serena Domingo, 31 de agosto 2025, 22:09 Comenta Compartir

El Villanovense se llevó el triunfo (3-0) en su partido de presentación de la plantilla ante su afición contra el Castuera. Un encuentro todavía con el ritmo propio de pretemporada, pero que dejó buenas sensaciones para los serones. Antes del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio en memoria de Miguel Muñoz Carmona, que fuera durante años trabajador del estadio municipal.

Regresaba además Emilio Sosa, que fue jugador del Villanovense en 2011. Lo hacía ahora en el banquillo de un Castuera que buscará este curso su regreso a Tercera RFEF y que demostró tener mimbres para lograrlo. El Villanovense se marchó al descanso con una ventaja de dos goles en el marcador, tras 45 minutos de pocas ocasiones, pero casi un 100% de efectividad para los de Richi Tapia. El primer tanto lo hizo Asier con un buen disparo cruzado para superar a Ramón en el minuto 10 de partido (1-0).

Poco más se vio en ataque de los serones en el primer tiempo, con acercamientos de más peligro para el cuadro de Emilio Sosa en busca del empate. Unos minutos antes del descanso llegó el gol de Poti, que aprovechó un balón al segundo palo para batir al portero turronero con un potente disparo para hacer el 2-0 en el 43.

En la segunda parte, mejoró el Villanovense, que amplió su ventaja con el doblete de Asier para hacer el 3-0 en los primeros compases, después de que Leyva hiciera una buena parada para evitar que el Castuera recortase distancias. El duelo sirvió en cualquier caso para que Richi Tapia siguiera probando de cara al debut liguero del próximo domingo contra el Puebla, también para los primeros minutos de Piti tras varios meses lesionado.