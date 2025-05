Último baile del Extremadura en Tercera RFEF

El Extremadura cierra este viernes (21.00 horas) en el Francisco de la Hera una temporada perfecta a nivel de resultados. Los azulgranas ... despiden el año futbolístico y la categoría ante su público en un partido intrascendente ante el Villafranca, ya que ninguno de los dos equipos se juega nada. Un partido de despedidas también para algunos futbolistas que la temporada que viene no seguirán en el equipo de Almendralejo.

Los azulgranas finiquitan la campaña 2024/2025 con un ascenso a Segunda RFEF y la Copa Federación a nivel nacional en sus vitrinas y miran al futuro con optimismo. Además, la visita al feudo almendralejense del Girona en Copa del Rey también fue una fecha importante, tanto a nivel deportivo como económico, para el club. Todo eso ya pasó y ahora el Extremadura se centra en acabar bien la temporada y empezar a preparar la próxima con mejoras en todas las parcelas.

Pero antes de ponerse manos a la obra con la vista puesta en el futuro, el Extremadura quiere quitarse la espinita que tiene clavada con la derrota de la pasada semana en Navalmoral de la Mata. Los de Cisqui cayeron por tres a cero y ahora no quieren despedirse de su público con un pequeño mal sabor de boca. Por eso, el equipo tratará de llevarse los tres puntos ante el Villafranca.

Extremadura: Carlos; Samu Hurtado, Murillo, Cidoncha, Tala o Fran Rosales; Robe Moreno, Moussa, Manu Alcázar, Platero, Moha y Rubén Cabeza. - Villafranca: Paco Álvarez, Ricardo, Acquah, Reverte, Gerardo, Lucky, Ángel Guerrero, Viera, Raúl Amaya, Ale Sánchez y Diosbert. Árbitro: González Umbert.

Estadio y hora: Francisco de la Hera, 21.00.

Cisqui volverá a sacar un once titular con protagonismo de los jugadores que durante la temporada han gozado de menos oportunidades. Aun así, son futbolistas de un buen nivel, como es el caso de Robe Moreno, Moussa o Platero, entre otros. Es más, alguno de ellos continuarán la próxima campaña. El que seguro que no jugará será Robador. El portero no disputará ningún minuto y será el Zamora del Grupo XIV de Tercera RFEF.

Por su parte, el Villafranca solo se juega quedar un puesto más arriba o más abajo. Los visitantes son novenos, un punto por debajo del Jerez y dos por encima del Montijo. Así, quieren sumar al menos un punto para irse a las vacaciones veraniegas con buenas sensaciones. Los de Villafranca de los Barros han conseguido mantenerse un año más en Tercera RFEF, aunque han estado muy lejos de ser la alternativa a los equipos potentes de la categoría en la lucha por el playoff de ascenso a Segunda RFEF. El objetivo no era meterse entre los mejores y competir contra Extremadura, Badajoz, Azuaga o Llerenense, pero quizá sí estar el primero de los mortales y luchar por la quinta plaza. Pese a ello, el balance es positivo y la próxima campaña estará de nuevo en Tercera RFEF.