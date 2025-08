Desde sus inicios, es evidente que el fútbol rompe fronteras y estrecha lazos entre personas de distintas culturas por unos mismos colores y por el ... amor a un escudo. Este es el caso de Reef Jones, un joven inglés de 28 años que, no solamente se enamoró de una pacense, sino que también de Badajoz, y como buen amante del fútbol, del equipo de la ciudad.

En 2019 conoció a su actual pareja, Carmen, nacida en Badajoz pero que tuvo que emprender una aventura a Liverpool por motivos laborales. Desde ese momento, Jones empezó a interesarse por la cultura española y por la ciudad natal de su pareja y todo lo que le rodeaba. En ese conglomerado de elementos por descubrir entró también el equipo de fútbol de la ciudad, deporte al que el joven inglés es aficionado desde muy pequeño, apoyando al Manchester United.

Jones trabaja actualmente en un programa de vivienda social en Liverpool desde hace varios años, y su tiempo libre lo aprovecha para ver partidos de fútbol y disfrutar de su hijo, Freddie Juárez Jones, ya en el momento que nació pensó que «era importante que tuviera nombre español», expresa. A pesar de tener ya cierto vínculo con la ciudad desde 2019, no fue hasta mediados de 2021 cuando tuvo la oportunidad de visitar Badajoz por primera vez. «Me enamoré de la ciudad, su gente y también de la comida». También destaca «la amabilidad de las personas, la seguridad y felicidad que transmite la ciudad y la predisposición de ayudar a pesar de la dificultad del idioma».

«Tres puntos para mi equipo no significan gran cosa, pero para el Badajoz cada semana es cuestión de vida o muerte» Reef Jones Aficionado británico del CD Badajoz

Uno de los momentos que nunca olvidará es el primer partido que vivió del Badajoz en el Nuevo Vivero. «Me acuerdo perfectamente, fue el 2 de octubre de 2021 contra la Cultural Leonesa. En ese momento realmente entendí que hay fútbol más allá de la Premier League». Los 'red devils' es el equipo de Jones desde que es aficionado al fútbol, pero reconoce que se siente muy feliz «cuando visito el Nuevo Vivero, incluso más que en el estadio de mi equipo, Old Trafford». El aficionado inglés también destaca las diferencias que hay entre seguir a un club de élite como es el United y el Badajoz, y en definitiva, el contraste que hay en la manera de ver y vivir el fúbtol en los diferentes contextos. «Para ver un partido del Manchester United mi hijo y yo pagamos mínimo 130 euros, mientras que para ver al Badajoz nos gastamos 10».

Aunque Old Trafford sea una de las catedrales del fútbol mundial, también reconoce que «la cercanía con la que se viven los partidos en el Nuevo Vivero lo hace especial, y la grada de animación hace que sea mucho más divertido». Mucha gente podrá pensar que por qué el Badajoz, si es un equipo más, pero Reef tiene claro que «es un equipo familiar, me encanta la afición, siempre están ahí se gane se empate o se pierda», añade. La familia siempre intenta venir a España una vez al año, coincidiendo con la pretemporada, y por eso estuvieron presentes el pasado miércoles en el partido contra el Cacereño, pero, ¿cómo se sigue la actualidad de un equipo de Tercera RFEF a más de 2.000 kilómetros de distancia? «La familia de mi pareja son abonados y vienen a todos los partidos que juega el Badajoz en casa. Yo los suelo seguir a través de la televisión, o si no se puede, a través de las redes sociales y de las retransmisiones radiofónicas y a través de otras plataformas como Twitch», declara.

La fiebre blanquinegra que se ha apoderado de Jones ha hecho que contagie su pasión a su grupo de amigos de varios años. Uno de ellos es Bobby, y quedan cada fin de semana para ver los partidos y aprovechan para aprenderse los nombres de los jugadores.

El próximo 6 de agosto partirá de regreso a Liverpool, y seguramente, el próximo verano volverá a disfrutar de cerca de lo que es desde hace varios años su principal equipo. Además, también expresa que le encantaría vivir en España «pero encontrar trabajo es muy difícil». Uno de sus sueños es tener su propia granja. Y es que, a pesar de que el Badajoz no esté pasando por su mejor momento, es obvio que el deporte y el fútbol hacen que las personas se sientan partícipes de la historia de un equipo por mucha distancia que haya por medio.