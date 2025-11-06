El rol realizador, muy repartido en un Badajoz sin grandes números ofensivos

M. Gª Garrido Badajoz Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

La punta de lanza se erigió en uno de los culebrones del verano. No por el rastreo de primeros espadas, porque los dos llamados a ser titulares ya estaban en nómina, sino por sus teóricos relevos. Borja Domingo y Álex Alegría renovaron su condición de artillería pesada ofensiva de cara al nuevo curso y ambos contaban con todas las papeletas de ser piezas vertebrales en el entramado ofensivo de Juan Marrero.

El dibujo predilecto del técnico valenciano sitúa a dos hombres en la punta de lanza, por lo que se antojaban indispensables recursos en esa demarcación para contar con alternativas y relevos. La pretemporada supuso un caso paradigmático en ese sentido, porque los dos cabezas de cartel arriba sufrieron molestias que les impidieron participar en varios compromisos veraniegos. Pablo Rodríguez fue uno de los refuerzos que el club le proporcionó al preparador blanquinegro tras su gran campaña con el Calamonte, en el que anotó 12 goles, pero durante varias comparecencias después de los amistosos el entrenador del conjunto pacense insistía en que, además de algún fichaje para la retaguardia, necesitaba más pólvora. La dirección deportiva se plantó y descartó más incorporaciones. Pero la campaña comenzó y la sequía inicial, los resultados adversos y los problemas físicos de Borja Domingo por una pubalgia propiciaron que desde la planta noble se replantaran su decisión. Entonces apareció la figura de Karim Abubakar y por fin Marrero veía satisfecho uno de sus anhelos.

Sin embargo, casi alcanzando el primer tercio de la competición en el grupo extremeño de Tercera RFEF, el protagonismo en la faceta realizadora no está siendo de manera preponderante de los futbolistas con mayores credenciales para ello. Hasta la fecha, Álex Alegría ha perforado dos veces la meta rival en ocho encuentros ligueros (sin contar el duelo inicial ante el Azuaga, que no se llegó a disputar), el segundo en el 0-2 frente al Villafranca en la jornada 4 y el que abrió la lata en el triunfo por 3-1 ante el Diocesano, en el último encuentro disputado en el Nuevo Vivero a principios del mes de octubre.

Caso distinto es el de Borja Domingo, que se ha perdido por lesión tres partidos y que únicamente ha anotado el gol que cerraba el resultado ante los colegiales.

Registros muy discretos

El Badajoz no está destacando precisamente por sus números ofensivos, ya que acumula diez goles, por los 21 del Don Benito y los 17 del Jaraíz, que son los líderes en esa faceta. Además, le está tocando a la segunda y tercera línea asumir cierta responsabilidad en esa vertiente, hasta el punto de que un centrocampista de corte defensivo como Fran Miranda comparte con Álex Alegría la condición de 'pichichi' con dos tantos, el que estableció el 2-0 momentáneo frente al Diocesano y el definitivo 0-3 ante el Pueblonuevo. En el choque ante el equipo de las Vegas Bajas fue el zaguero Lobato el encargado de abrir la lata y el segundo lo marcó Bermúdez. Una semana antes, Jorge Barba y Pedro Pata se estrenaron para abrochar el triunfo frente a los rojinegros (1-2) en el Emilio Macarro. A esos hay que unir el anotado en propia puerta por el jugador del Villafranca Dimi.