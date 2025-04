El plan B del Badajoz adquiere peso para David González

Una disyuntiva se ha colado inesperadamente en el silogismo táctico del Badajoz. La pésima imagen ofrecida en la primera parte del duelo frente al ... Santa Amalia en el Nuevo Vivero motivó que David González se viera obligado a tirar de repertorio en su librillo para salir del atolladero en el que se vio inmerso. Ante una versión plomiza, sin chispa ni fluidez, el técnico navarro entró en cólera y apretó las clavijas a los suyos con una charla subida de tono. Pero no solo se limitó a zarandearlos a nivel verbal, también movió piezas y prescindió del 4-4-2 para darle otro aire al equipo, ganar profundidad por las bandas y generar ideas. Sacó a Álex Alegría y Adán Gurdiel y puso sobre el tablero a Bermu y Jorge Pérez, verticalidad, desequilibrio y llegada en detrimento de mantener a dos referentes más estáticos en la punta de lanza. Y funcionó, aunque es aventurado asociarlo más al retoque del esquema en vez de a un cúmulo de causalidades, porque fue una genialidad de Jorge Barba la que ayudó a desbloquear el marcador y las cabezas al poco de la reanudación para un Badajoz que daba otra sensación.

A partir de ahí fue más rodado y Bermu se erigió en uno de los catalizadores del juego para rematar la faena con el tanto de la sentencia. A tenor de lo visto en el último duelo casero, ¿mantendrá la idea de dos puntas o flexibilizará su dibujo? «Puede ser. Son las alternativas que barajamos. Obviamente sabemos que cuando nos vamos fuera de casa, el juego directo hace que podamos tener referencias arriba que nos permitan bajar el balón y estar más cerca de la portería contraria». Bajo esa premisa, un contexto como el Municipal Julián García de Guadiana de Trujillo aconseja más mantenerse fiel a la idea original, pero enfatiza en la figura de los laterales, «si no hay demasiados lanzamientos, pese que los va a haber, y nos permite estar bien posicionados, eso es lo que nos va a regir si podemos jugar con el mismo sistema o no». El preparador blanquinegro no estaba por la labor de arrojar mucha luz sobre su decisión al respecto, aunque la lógica dicta que no variará su puesta en escena pese a que el plan B adquiere mayor peso en sus cábalas.

Tampoco fue muy preciso con el parte de tocados, aunque reconoció que hay varios jugadores entre algodones, «el aumento de carga desde la llegada que hemos tenido nos ha pasado factura esta semana. Con algún virus que también hemos tenido. Cuatro o cinco jugadores no han estado el miércoles en el entrenamiento, se han incorporado hoy a un nivel quizás no al que estamos acostumbrados para poder afrontar el partido». Pero prefirió no desvelar la identidad de esos futbolistas para no dar pistas al Trujillo con vistas a este domingo (12.30).

Quien seguro no será de la partida es Adán Gurdiel, que se ha resentido de la rodilla y los servicios médicos están determinando el alcance de la dolencia, «le han hecho una resonancia para valorar si realmente podemos contar con él o no de cara al futuro».